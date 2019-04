SV Brettheim – TSG Kirchberg

2:2 (0:0)

Tore: 0:1, 1:2 Alexander Lemmer (52., 72.), 1:1 Manuel Kraft (68.), 2:2 Shedrack Oseghale (87.)

In einem Nachbarschaftsduell, das erst in der zweiten Hälfte so richtig auf Touren kam, teilten sich die Kontrahenten leistungsgerecht die Punkte. In der ersten Hälfte hatten die Gäste aus Kirchberg die große Möglichkeit, das 0:1 zu erzielen. Marius Keck scheiterte jedoch mit einem Handelfmeter an Brettheims Keeper Pascal Rüeck. Wenige Zeiger­umdrehungen später erzielte Raphael Waldmann das 1:0 für die Heimelf – dem Treffer wurde aber aufgrund einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. Nach dem Seitenwechsel legte nun die TSG vor. Alexander Lemmer behielt alleine vor Pascal Rüeck die Nerven und markierte das 0:1 (52.). Nachdem Manuel Kraft nur wenige Minuten vorher aus aussichtsreicher Position alleinstehend noch gescheitert war, vermochte er eine weit schwierigere Bogenlampe per Direktabnahme zum 1:1 zu nutzen (68.). Das Spielgeschehen war nun wieder offen. Alexander Lemmer reagierte nach einer Ecke am schnellsten – 1:2 (73.). Brettheims Trainer Paulo Viana gelang eine glückliche Einwechslung: Shedrack Oseghale markierte sehenswert per feiner Einzelaktion im Strafraum noch das 2:2 (87.). – Reserven: 3:1

Spvgg Hengstfeld-Wallhausen –

SV Ingersheim 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Pascal Gellner (24.), 1:1 Robert Becke (43.), 1:2 Dominik Rötlich (65.)

In einer hart umkämpften und offenen Partie zog Hengstfeld den Kürzeren und taumelt weiter dem Abstieg entgegen. Ingersheim konnte sich gegen eine nervöse und unsichere Heimelf etliche Möglichkeiten erspielen. Ein weiter Ball hebelte die Abwehr der Einheimischen aus, Pascal Gellner marschierte alleine Richtung Tor und schob zum 0:1 ein. Die Spvgg wachte jetzt auf und tauchte öfters vor dem Gästetor auf, vergab aber zunächst hochkarätige Chancen. Kurz vor der Pause setzte sich Robert Becke durch und erzielte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel tat sich vorerst wenig, große Chancen waren auf beiden Seiten nicht zu vermelden. In der 65. Minute ließ Dominik Rötlich mit einem energischen Antritt alle Gegenspieler stehen und schob zum Siegtreffer ein. Die Grün-Weißen warfen alles nach vorne, kamen aber trotz diverser Möglichkeiten nicht mehr zum Abschluss. – Reserven: 3:0

Sportfreunde Leukershausen –

TSV Crailsheim II 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Thomas Kreidl (18.), 2:0, 3:0 Juri Kildau (29., 61.), 3:1 Antonio Gräfenstein (76.)

Die Hausherren hatten bereits in den ersten zehn Minuten zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten. Es dauerte aber bis zur 18. Minute, ehe das 1:0 fiel. Nach einem Torwartfehler musste Thomas Kreidl nur noch ins leere Tor einschieben. In der 29. Minute fiel das 2:0. Juri Kildau schloss einen wunderbaren Spielzug gekonnt ab. Kurz vor der Pause schwächten sich die Gäste durch eine Tätlichkeit selbst. Nach der Pause erhöhten die Hausherren auf 3:0. Wiederum war es Juri Kildau, der nach tollem Pass frei vor dem Gästetorhüter auftauchte, diesen umkurvte und cool einschob. In der 76. Minute belohnten sich die Gäste mit dem Ehrentreffer. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld verwertete Antonio Gräfenstein den Abpraller.

FC Matzenbach – SC Bühlertann

3:2 (2:1)

Tore: 1:0 Michael Kranz (9.), 2:0 Michael Rein (10.), 2:1 Marco Fischer (31.), 2:2 Andre Heese (60.), 3:2 Michael Kranz (83.)

Die Heimelf legte los, als wolle sie die letzten vier Niederlagen vergessen machen – mit Chancen im Minutentakt. Bereits in der neunten Minute hatte dieses Bemühen Erfolg. Nach einem Eckball von Steffen Rein stand Michael Kranz goldrichtig am kurzen Pfosten und netzte zur Führung ein. Zwei Zeigerumdrehungen später stand Michael Rein nach einem Aluminiumabpraller zum Einschuss bereit und erhöhte auf 2:0. Diese Dominanz fand jedoch nach einem missglückten Querpass und dem Anschlusstreffer der Gäste durch Marco Fischer ein jähes Ende. Ab diesem Zeitpunkt merkte man der Heimelf die Verunsicherung der letzten Niederlagen an. Die Gäste glichen durch einen Kopfball von Andre Heese aus. Als niemand mehr an den Sieg der Heimmannschaft glaubte, unterschätzte der Gästetorhüter kurz vor Schluss eine weite Hereingabe aus dem Halbfeld. Torjäger Michael Kranz köpfte zum vielumjubelten 3:2 ein. Den Sieg brachte Torhüter Alessandro Heth mit zwei tollen Paraden in den Schlussminuten unter Dach und Fach. – Reserven: 0:8

SV Westgartshausen – TV Rot am See 4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Patrick Wagner (38.), 2:0 Arian Eregi (69.), 3:0 Henrik Herbst (83.), 4:0 Patrick Wagner (85.)

Den Moles reichte eine mittelmäßige Leistung, um einen klaren Sieg zu landen. Der SVW hatte zwar mehr vom Spiel, Tormöglichkeiten gab es aber auf beiden Seiten kaum. In der 32. Minute war nach einem weiten Abschlag Henrik Herbst frei vor dem Gästekeeper, dieser lenkte den Schuss gerade noch übers Tor. Patrik Wagner erzielte nach einem Pass von Thomas Brenner aus zehn Metern die Führung. Als in der 69. Minute Henrik Herbst links durchging und Arian Ereqi bediente, baute dieser aus kurzer Distanz die Führung aus. Nun hatten die Moles mehrere gute Möglichkeiten. Es wurden aber nur noch zwei weitere Treffer erzielt. – Reserven: 7:1

TSV Gerabronn – TSV Obersontheim II 3:0 (0:0)

Tore: 1:0, 2:0 Tobias Pelzer (53., 56.), 3:0 Lukas Moser (79.)

TSV Crailsheim ll – FC Langenburg

3:2 (2:0)

Tore: 1:0 Yasin Islertas (5.), 2:0 Moritz Gentner (44.), 2:1 Marvin Blind (47.), 3:1 Cengiz Korkmaz (58.), 3:2 Hans-Peter Bolz (75.)

Bereits in der zweiten Minute köpfte Langenburgs Lucas Schmidt an den Pfosten. Nach einem wunderbaren Diagonalball von Cengiz Korkmaz in die Tiefe schloss Yasin Islertas überlegt zum 1:0 ab (8.). In der 39. Minute hatte Moritz Gentner das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Langenburgs Keeper Joachim Fritsch. Zwei Minuten später machte er es besser und erhöhte auf 2:0. Direkt nach Wiederanpfiff nutzte Marvin Blind ein Durcheinander vor dem Tor zum 2:1. In der 51. Minute passte Moritz Gentner den Ball überlegt nach innen, Sebastian Krüger scheiterte aber an Torwart Fritsch. Peter Renk schoss knapp am Tor vorbei. Cengiz Korkmaz überraschte mit einem Schuss aus 20 Metern die Langenburger Hintermannschaft und erzielte das 3:1. Nur eine Minute später hatte er das 4:1 auf dem Fuß, schoss aber knapp am linken Torpfosten vorbei. Mahmoud Yousef scheiterte ebenfalls. Nach einem Freistoß köpfte Hans-Peter Bolz in der 75. Minute das 3:2. Aufgrund der vielen vergebenen Torchancen wurde es am Schluss noch einmal eng.

SC Bühlertann – Spfr. Leukershausen 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Sebastian Rüger (27.), 1:1 Julian Stimpfig (40., FE), 2:1 Swen Köbler (56.), 2:2 Andreas Fohrer (71.)

Bühlertann jagte dem Tabellenführer aus Leukershausen einen Punkt ab und hätte mit etwas Glück die Partie noch gewinnen können. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, es gab viele Zweikämpfe und Torschüsse auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde traf Sebastian Rüger nach einem sehr schönen Spielzug zum 1:0. Julian Stimpfig glich mit einem verwandelten Elfmeter aus. Nach der Pause begann Bühlertann mit einer Druckphase. Swen Köbler jagte den Ball in den Winkel. Andreas Fohrer gelang aber der Ausgleich. Nun folgte ein offener Schlagabtausch. Daniel Wengerts Schuss landete am Pfosten statt zum 3:2 im Tor. – Reserven: 0:2

SV Ingersheim – SV Westgartshausen 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Bernd Brenner, 1:1 Daniel Probst, 2:1 Kevin Velder, 2:2 Henrik Herbst

Eine ansehnliche Kreisligapartie zeigten beide Mannschaften, mit einem gerechten Unentschieden. Ingersheim hatte ein leichtes Chancenplus. Die Gäste gingen durch Bernd Brenner in Führung. Die Heimelf glich kurz vor der Halbzeit durch einen direkt verwandelten Freistoß von Daniel Probst aus. Im zweiten Durchgang gingen die Ingersheimer durch Kevin Velder in Führung. Doch die Gäste glichen sehenswert durch Henrik Herbst aus. – Reserven: 0:6

SV Brettheim – TV Rot am See

1:8 (0:2)

Tore: 0:1 Jonathan Pfrommer (3.), 0:2 Dennis Schnurr (15.), 0:3 Sven Maier (49.), 0:4 Lars Köber (63.), 0:5 Tobias Schneider (66.), 0:6 Hannes Varga (79.), 1:6 Shedrack Oseghale (80.), 1:7 Tobias Schneider (82.), 1:8 Jan Wagner (86.)

Brettheim geriet mit den ersten beiden Torschüssen der Gäste früh mit 0:2 ins Hintertreffen. Im Anschluss gestaltete sich das Geschehen noch recht ausgeglichen, wenngleich die Gäste speziell in der Defensive nie ernsthaft in die Bredouille gerieten. Nach der Pause brachen dann nach dem frühen 0:3 alle Dämme beim Gastgeber. Rot am See schoss ein fulminantes 8:1 heraus. In der Schlussphase gelang dem eingewechselten Shedrack Oseghale lediglich der Ehrentreffer für seine Farben. – Reserven: 2:2

TSG Kirchberg – FC Matzenbach

2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Andreas Garmatter (30.), 1:1 Steffen Rein (52.), 2:1 Jan Ludwig (65.), 2:2 Steffen Rein (90. +4)

In letzter Sekunde sicherte sich der FC Matzenbach noch einen Punkt in Kirchberg. Während die Gastgeber aus dem Spiel heraus die gefälligere Mannschaft waren, wurden die Gäste vor allem durch Standards gefährlich. Mit einem direkt verwandelten Freistoß glich Steffen Rein die von An­dreas Garmatter erzielte TSG-Führung aus. Die Gastgeber gingen zwar Mitte der zweiten Hälfte durch Jan Ludwig wieder in Führung, doch nach einer weiteren Standardsituation war es wieder Steffen Rein, der für das nicht ganz ungerechte Unentschieden sorgte.

SV Gründelhardt – Spvgg Hengstfeld 3:2 (0:0)

Tore: 1:0 Mark Eiberger (68.), 1:1 Felix Walch (78.), 2:1, 3:1 Ozan Vuran (79., 83.), 3:2 Robert Becke (90. +1)

Das Spiel war zu Beginn recht zerfahren, Chancen waren Mangelware. Erst zum Ende der Halbzeit wurde das Spiel besser. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste besser im Spiel, doch Andreas Kolb im Tor des SVGO war zur Stelle. In der 68. Minute legte Ozan Vuran mustergültig auf Mark Eiberger ab, der mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante zum 1:0 traf. Hengstfeld steckte nicht auf, und Felix Walch traf per Freistoß zum 1:1. Nur eine Minute später erzielte Ozan Vuran nach einer Flanke von Tim Hertfelder das 2:1. Hengstfeld setzte nun alles auf eine Karte. Dies nutzte Gründelhardt eiskalt aus. Wieder war es Vuran, der einen Konter zum 3:1 abschloss. In der Nachspielzeit erzielte Robert Becke zwar noch das 3:2, doch am Ende reichte es für den Sieg der Gründelhardter. – Reserven: 2:3

TSV Obersontheim II – TSV Vellberg 0:0

Nach anfänglich vorsichtigem Abtasten bot sich dem TSV Vellberg nach 13 Minuten die erste Chance, die Benjamin Gorzawski mittels Fußabwehr entschärfen konnte. Auch in der 25. Minute bewahrte der Schlussmann seine Elf vor dem Rückstand, als er den Ball aus kurzer Distanz über die Latte lenkte. Auf der Gegenseite tat sich der Gastgeber schwer, Torgelegenheiten zu kreieren, weil die Gäste mehr als ein gleichwertiger Gegner waren. Erst in der 42. Minute ließen sie eine Torchance für Obersontheim zu, die Torhüter Jan Majeric per Fußabwehr gegen Niklas Häusinger vereitelte. Den 0:0-Halbzeitstand rettete wiederum Gorzawski, als er nach einem fulminanten Schuss von Kubilay Köksal den Ball aus dem Dreieck faustete. In der 80. Minute schien die Führung für Vellberg perfekt, aber irgendwie kratzte Obersontheims Torhüter wieder den Ball von der Linie. Auf der anderen Seite vergab Tom Schlosser zwei Riesenmöglichkeiten.