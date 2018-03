Fußball Turbulente Partie in Stimpfach endet 4:4

Turbulente Partie in Stimpfach endet 4:4

Stimpfach / Von den Vereinen

SSV Stimpfach – SV Tiefenbach 4:4 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Raphael Klein (17., 28., 57.), 3:1 Willy Dörr (61.), 3:2 Felix Kolasinski (66.), 3:3 Willy Dörr (77.), 4:3 Thomas Täger (79.) 4:4 Steffen Horn (89.)

Im ersten Durchgang waren die Gastgeber das überlegene und effektivere Team. Mit einem direkt verwandelten Freistoß und einem platzierten Flachschuss sorgte Raphael Klein für eine verdiente 2:0-Pausenführung. Als Klein aus spitzem Winkel zum dritten Mal traf, schien die Partie nach einer knappen Stunde bereits entschieden. Mit dem Anschlusstreffer durch Willy Dörr schöpften die Gäste allerdings wieder Hoffnung und nutzten in der Folgezeit die Schlafmützigkeit der Stimpfacher Hintermannschaft für ihre Aufholjagd. Felix Kolasinski und wiederum Dörr konnten ihr Glück bei ihren kuriosen Treffern zum zwischenzeitlichen 3:3 kaum fassen. Der eingewechselte Thomas Täger brachte per Kopf Stimpfach erneut in Führung, doch auch dieser Vorsprung reichte nicht aus. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit markierte Steffen Horn den 4:4-Endstand, den die Gäste wie einen Sieg feierten.

Spfr. Bühlerzell II – SV Großaltdorf 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Johannes Nübel (82.)

Ein insgesamt schwaches Spiel von beiden Mannschaften. Bühlerzell fand nicht zur Leistung der letzten Partien und ließ kleinere Möglichkeiten – vor allem im ersten Durchgang – ungenutzt. Die Gäste hatten zwar insgesamt mehr Ballbesitz, aber in den 90 Minuten nicht eine gefährliche Aktion. Das Tor des Tages erzielte Johannes Nübel in der 82. Spielminute nach Vorarbeit von Matthias Ludewig. Der wuchtige Schuss war unhaltbar für Großaltdorfs Torwart.

SV Onolzheim – TSG Kirchberg II 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Christian Pelger (61.)

Ein Spiel auf mäßigem Niveau gestaltete sich in der ersten Halbzeit etwas zugunsten der Hausherren. Ein Kopfball von Denis Schneiker landete kurz vor der Pause am Pfosten. Weitere Chancen wurden dem SVO durch die eigene Ungenauigkeit verwehrt. Die zweite Hälfte wurde von beiden Teams ziemlich hart geführt. Das 1:0 für die Gastgeber fiel durch einen schlampig geklärten Ball der Gäste, Christian Pelger nutzte den Fehler eiskalt aus. Danach wurde das Spiel immer zerfahrener und Kirchberg kam zu zwei guten Chancen, die aber ungenutzt blieben. Onolzheim konterte und konnte die Chancen ebenfalls nicht nutzen, deswegen blieb es lange spannend. Am Ende ein verdienter Sieg für den SV Onolzheim.