Fußball Tura hält Dünsbach mit 4:2 in Schach

Untermünkheim / pm

Bereits nach fünf Minuten prüfte Turas Onur Vural mit einem stramm geschossenen Freistoß Dünsbachs Torwart Jens Kostan, der aber parieren konnte. Den ersten Stich machten die Gäste in der 13. Minute. Nach einem Eckball stand Spielertrainer Tilman Naundorf alleine am kurzen Pfosten und brachte den TSV in Führung. Die Untermünkheimer ließen sich davon nicht beirren. Es war Nico Pfauser, der nach einem Chipball von Kevin Reinwald den Dünsbacher Torwart überlistete.

Nur drei Minuten später brachte Stefan Kolb nach toller Flanke mit einem Kopfball in das lange Eck die Gastgeber in Führung. In der 35. Minute war es wieder Tilman Naundorf, der mit einem Ball in die Spitze bedient wurde und für den 2:2-Zwischenstand sorgte. Nur eine Minute später hatte Florian Grahm sogar die Chance, seine Dünsbacher in Führung zu bringen, doch sein Ball verfehlte das Tor knapp.

In der 54. Minute verwandelte Onur Vural einen Elfmeter sicher, nachdem Jannis Kronmüller mit einem Foul zu Fall gebracht wurde.

Nur wenige Minuten später stand Alessio Bühler goldrichtig, der einen Abpraller vom Pfosten zum 4:2 ins Tor schob. Dreh- und Angelpunkt der Untermünkheimer Offensivaktionen war an diesem Tag Kevin Reinwald.

Tura Untermünkheim – TSV Dünsbach 4:2 (2:2)

Tore: 0:1 Tilman Naundorf (12.), 1.1 Nico Pfauser (18.), 2.1 Stefan Kolb (21.), 2:2 Tilman Naundorf (33.), 3:2 Muhammed Onur Vural (56.), 4:2 Alessio Bühler (60.)