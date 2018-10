Frauenfußball TSV verschenkt unglücklich Punkte beim Primus

Forstern / Günther Herz

Nach einer Viertelstunde hätte Crailsheim schon mit 2:0 führen müssen, jedoch nutzten die Gäste, die ihren Gegner in der gesamten ersten Halbzeit deutlich beherrschten, ihre Chancen unzureichend. Darunter war auch ein Lattentreffer von Luisa Scheidel nach Eckstoß von Sophia Klärle. Aber nicht nur das Aluminium verhinderte die frühe Führung der frech aufspielenden Gäste. Während die Schlussfrau der „Horaffen“ lediglich einmal in Halbzeit eins eingreifen musste, hatte Crailsheim allein in der ersten Hälfte neun Eckstöße und mehr als ein Dutzend Torschüsse auf ihrer Seite.

Es war von Anfang an ein Spiel auf ein Tor und die „Gelb-Schwarzen“ ließen die Oberbayern nur selten an den Ball kommen. Angriff auf Angriff rollte auf das Gehäuse der Forsterner und sie fanden kein Mittel, die ballgewandten Crailsheimerinnen vom Spielgerät zu trennen. Stets waren die Gäste insbesondere bei hohen Bällen gefährlich.

Erst in der 35. Spielminute hatte der Tabellenführer eine nennenswerte Chance, die aber souverän von Torspielerin Steiner entschärft wurde. Ansonsten wurde durch kluges Stellungsspiel, die meist über die linke Seite vorgetragenen Angriffe von Crailsheims Deckung abgefangen. Insbesondere Maja Schmölz zeichnete sich hier besonders aus.

Nach der Pause änderte sich wenig. Crailsheim kombinierte weiter flüssig und Luisa Scheidel als auch Lisa Wich hatten mehrmals die Chance zur Führung. In der 56. Spielminute war es dann aber endlich so weit. Ein öffnender Pass von Sophia Klärle erreichte die in die Gasse gestartete Luisa Scheidel. Diese konnte den Ball an der Torhüterin vorbei schlenzen.

Treffer wird zurückgenommen

Danach suchte Crailsheim weiterhin die Offensive. Julia Specht setzte sich an der Außenlinie energisch durch. Ihr Flachpass in den Rücken der Abwehr wurde jedoch gleich von mehreren Crailsheimer Offensivkräften verfehlt. Keine Minute später wurde Lisa Wich von Luisa Scheidel freigespielt. Zuerst sah es so aus, dass die Schiedsrichterin Vorteil gelten ließ und Lisa Wich konnte den Ball auch im Netz unterbringen. Die Unparteiische nahm den Vorteil aber wegen angeblicher Abseitsstellung wieder zurück.

Wie aus dem Nichts kam dann der Ausgleich der bis dahin nur verteidigenden Forsterner Elf. Julia Deißenböck zog aus halbrechter Position ab. Ihr vehementer Schuss wurde von der sonst fehlerfreien Torspielerin unterschätzt. Die Gäste waren kurzzeitig nicht mehr konzentriert genug und beinahe hätten die Oberbayern diese Schockstarre nach einem Eckstoß zur Führung genutzt. Gegen Spielende fing sich die Gästeelf wieder und hatte durch die eingewechselte Celine Pollak und durch Sarah Herrmann noch die Chance zur erneuten Führung. Auch diese letzte Offensive überstand Forstern.

Der Gastgeber konnte sich letztendlich glücklich schätzen, ein Unentschieden gegen gut aufspielende Crailsheimerinnen erreicht zu haben.

FC Forstern – TSV Crailsheim

1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Luisa Scheidel (56.), 1:1 Julia Deißenböck (76.)

TSV Crailsheim: Steiner, Hasenfuß, Schmitt (81. Reutter), J. Klenk, Klärle, Scheidel, Herrmann, Schmölz (46. Specht), Kirbach (51. Uhl), Horwath, Wich (75. Pollak)