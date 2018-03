Landesliga TSV trifft auf Tabellenführer

Crailsheim/Satteldorf / Luca Schmidt

In Crailsheim trifft am Sonntag mit dem TSV das stärkste Heimteam der Landesliga auf den Tabellenführer Breuningsweiler, der gerade ein kleines Tief erlebt: Vor zwei Wochen setzte es eine Niederlage, in der vergangenen Partie gab es gegen Tabellenschlusslicht Kornwestheim einen 3:2-Sieg. Gute Voraussetzungen also, um dem SV ein Bein zu stellen.

„Wir freuen uns auf das Spiel und versuchen, dem Favoriten Breuningsweiler alles abzuverlangen“, sagt TSV-Trainer Michael Gebhardt. Allerdings hat er auch Respekt vor den Gästen. „Die haben eine enorme Qualität, punkten konstant und machen sehr wenige Fehler.“ Der Kader des SV, gespickt mit Spielern aus höheren Ligen, ist so nur schwer zu schlagen.

„Wir bereiten uns darauf vor wie immer, konzentrieren uns auf uns selbst“, sagt Gebhardt. Gegen den Tabellenführer müsse man die „bestmögliche Leistung“ abrufen.

Ein Minimalziel haben die Crailsheimer aber schon vergangene Woche erreicht: In der Rückrunde wollten sie auswärts mehr Punkte erzielen als in der Hinrunde. Das 1:1 gegen Schornbach war bereits der vierte Auswärts-Zähler. „Das war ein guter Auftritt und ein gewonnener Punkt“, sagt Gebhardt.

Anders sieht es hingegen beim Landesligisten Spvgg Satteldorf aus: Gegen den Tabellenzweiten Löchgau gab es am vergangenen Spieltag eine 0:1-Niederlage. „Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt und eine gute Partie gespielt. Letztendlich haben wir unglücklich verloren“, sagt Satteldorfs Coach Martin Weiß. Torchancen hätten beide Mannschaften gehabt. „Uns hat beim Abschluss nur das Glück gefehlt.“ Grämen müsse man sich aber nicht.

Am Sonntag spielt die Spvgg zu Hause gegen den TV Pflugfelden, der momentan auf Rang fünf liegt – nur einen hinter Satteldorf. Allerdings mache dieser geringe Abstand in der Landesliga nur wenig aus, denn: „Von Platz vier bis zwölf liegen die Mannschaften sehr eng beieinander“, sagt Weiß. Da sei jedes Spiel ein Gradmesser.

Zurück in die Erfolgsspur

Wichtig sei aus Sicht der Spvgg, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. „Wir werden alles versuchen“, verspricht Weiß. Ziel sei es, offensiv aufzutreten und viele Torchancen herauszuspielen. Diese müssen dann nur noch besser verwertet werden als gegen Löchgau. „Das sind oft Kleinigkeiten, die da entscheidend sind“, sagt Weiß.

Info TSV Crailsheim – SV Breuningsweiler, Sonntag, 15 Uhr; Spvgg Gröningen-Satteldorf – TV Pflugfelden, Sonntag, 15.30 Uhr