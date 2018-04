Crailsheim TSV kann sich keine Niederlage leisten

Crailsheim / Günther Herz

Ingolstadt und Crailsheim benötigen eigentlich beide einen Sieg. Die TSV-Frauen, um noch den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd zu schaffen, die Schanzer einen Heimerfolg, um noch im Aufstiegsrennen zur zweiten Bundesliga dabei zu sein.

Blickt man auf das Hinspiel zurück, so waren die Horaffen im Schönebürgstadion das spielbestimmende Team und bekamen fünf Minuten vor Spielende den K.o. durch Ingolstadts Torjägerin Ramona Meier versetzt. Damals wurde auf beiden Seiten von einem glücklichen Sieg der Ingolstädterinnen gesprochen, hatten doch die Crailsheimerinnen vorher zweimal das Aluminium getroffen. Nun können sich die Gelb-Schwarzen in der Audi-Stadt revanchieren.

Simone Klenk fehlt offensiv

Die Voraussetzungen sind dafür zwar nicht ideal, da Simone Klenk im Sturm doch sehr vermisst wird und auch Celine Pollak passen muss. Auch konnte Djellza Istrefaj die ganze Woche nicht trainieren, so dass die Offensivspielerinnen langsam sehr dezimiert sind. So hofft man auf die wieder genesene Luisa Scheidel, die mit klugen Pässen ihre stürmenden Mitspielerinnen einsetzen oder selbst den Abschluss suchen sollte. Eine auf der rechten Außenbahn wirbelnde Melike Baki kann sie mit weitsichtigen Hereingaben hierbei durchaus unterstützen. Mit bisher erhaltenen 32 Gegentoren scheint Ingolstadt nicht unverwundbar zu sein. Allerdings muss man neben Ramona Meier auch noch Alina Mailbeck im Sturm fürchten. Beide Ingolstädterinnen zusammen erzielten fast genauso viele Tore wie der gesamte TSV.

Noch nicht sicher ist der Einsatz von Sarah Herrmann, während Bianca Uhl wieder von der Grippe genesen ist. Es herrscht nach wie vor eine gute Stimmung im Crailsheimer Team und das Trainer-Trio tut das Seinige dazu, dass auch die Einstellung zum Spiel stimmen wird.

Noch sind fünf Spiele in der Runde zu bestreiten. Doch es ist schon verwunderlich, dass plötzlich alle Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel so erfolgreich sind. Selten war die Liga so ausgeglichen wie dieses Mal. Wohl werden die ursprünglich anvisierten 27 Punkte nicht reichen, um die Regionalliga zu halten. Deshalb wären drei Punkte gegen Ingolstadt wichtig, um auch in die nächsten zwei Heimspiele gegen die ebenfalls abstiegsgefährdeten Regensburgerinnen und die fast abgeschlagenen Würzburgerinnen nicht entscheidend ins Hintertreffen zu geraten.

Crailsheim: Gieck, Hasenfuß,

J. Klenk, Klärle, Herrmann (?), Scheidel, Bohn, Istrefaj (?), Horwath, Baki, Uhl, Schneider, Specht, Schmölz, Reuther, Wedde