Fußball TSV Ilshofen II vor Pflichtaufgabe

Ilshofen / Joachim Mayershofer

Nach dem Punktgewinn gegen die ungeschlagene SG Sindringen/Ernsbach gastiert der TSV Dünsbach nun im Taubertal bei der SGM Markelsheim/Elpersheim. „Über den Punkt gegen Sindringen freuen wir uns sehr, es gibt immer ein positives Gefühl, wenn man gegen Topmannschaften punkten kann“, sagt Abteilungsleiter Alexander Küßner. „Gegen Sindringen haben wir es geschafft, 90 Minuten lang konzentriert zu spielen und eine reife Spielanlage an den Tag zu legen, deswegen geht der Punkt auch in Ordnung.“ Leider schaffe es sein Team diese Runde aber zu selten, „jedes Spiel so konzentriert anzugehen“. Mit Markelsheim komme nun ein Aufsteiger, „den wir kaum kennen, aber es ist klar, dass wir uns auf ein ganz anderes Spiel einstellen werden müssen. Für Markelsheim wird es diese Saison wohl nur um den Klassenerhalt gehen, weswegen sie auch sicherlich eher über die Physis kommen werden – das müssen wir annehmen, wenn wir punkten wollen“, erklärt Küßner.

Doppeltes Comeback

Beim TSV Dünsbach feierte Manuel Küstner am Sonntag nach langer Verletzungspause sein Comeback und auch Daniel Gronbach stand nach langer Verletzungspause wieder im Kader. Weiterhin fehlen verletzt Florian Spang und Philip Schaffert, sowie Lutz Megerle urlaubsbedingt.

Nach dem heiß ersehnten ersten Erfolg in der Bezirksliga (5:1 gegen Untermünkheim) will der TSV Ilshofen II am Sonntag gegen Braunsbach den nächsten Sieg einfahren. „Ein anderes Ziel kann es auch gar nicht geben. Der Tabellenletzte hat noch keinen Punkt auf dem Konto und steht mit dem Rücken zur Wand“, erklärt Trainer Joachim Pfeifer. „Mit einem Erfolg wäre das Mittelfeld der Tabelle wieder in Sichtweite und das Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf der Runde würde gestärkt.“ Gegen Untermünkheim sei nicht nur spielerisch, sondern auch im Zweikampfverhalten eine deutliche Steigerung zu erkennen gewesen, sagt Pfeifer. „Wenn diese Einstellung auch gegen Braunsbach auf den Platz gebracht wird, sollte ein weiterer Erfolg gelingen.“

Der VfR Altenmünster hat mit 1:3 gegen Obersontheim verloren, „den erwartet spielstarken Gegner, der über 90 Minuten dominant“ aufgetreten und „als der verdiente Sieger vom Platz“ gegangen sei, erklärt VfR-Abteilungsleiter Patrick Lettenmaier. „Man hat unserer jungen Truppe angemerkt, dass gerade gegen die Top-Teams der Bezirksliga noch ein Stück fehlt, um gegen diese dann eben auch fußballerisch mitzuhalten.“ Einen negativen Nebeneffekt hatte die Partie gegen Obersontheim noch: Gleich drei Spieler mussten verletzungsbedingt das Feld verlassen. Auch Spielertrainer Thomas Wenzel ist angeschlagen, für Sonntag sind einige Spieler fraglich. „Dennoch haben wir einen guten und breiten Kader, um drei Punkte aus Neuenstein mitzunehmen. Wenn wir das Obersontheim-Spiel einmal ausblenden und wieder so Fußball spielen wie in den vergangen beiden Partien zuvor, dann gehen wir auch in Neuenstein als Sieger vom Platz. Mentalität und Einstellung stimmen mittlerweile bei uns.“

Sonntag, 28. Oktober, 15 Uhr

TSV Michelfeld – TSV Hessental, Tura Untermünkheim – SG Sindringen/Ernsbach, SGM Niedernhall/Weissbach – VfL Mainhardt, SV Mulfingen – Spfr Bühlerzell, TSV Neuenstein – VfR Altenmünster, TSV Ilshofen II – TSV Braunsbach, SGM Markelsheim/Elpersheim – TSV Dünsbach

Donnerstag, 1. November, 15 Uhr

TSV Obersontheim – SV Wachbach