Themen in diesem Artikel Crailsheim

Beim Abstiegskandidaten SV Schluchtern ist der TSV Crailsheim am Samstag erneut nicht über ein torloses Remis hi­nausgekommen. Damit verspielten die Gelb-Schwarzen wohl ihre letzte Chance auf den Aufstieg in die Verbandsliga, nachdem das 2:2 zwischen Tabellenführer Fellbach und Verfolger Heimerdingen dem Drittplatzierten am Vorabend noch Hoffnung gemacht hatte. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand fünf beziehungsweise vier Punkte.

Im ersten Durchgang waren die Spielanteile zunächst ausgeglichen verteilt. Allerdings hatten die Gäste die besseren Tormöglichkeiten. Die erste Gelegenheit ließ Marcel Maneth verstreichen, als Schluchterns starker Keeper Fabian Guttleber seinen Schuss parierte (10.). Kurz danach versuchte es Dennis Schwenker mit einem Distanzschuss. Im Anschluss an einen Freistoß von Tim Messner wurden die Abschlüsse von Daniele Hüttl und Hannes Wolf geblockt (22.). Wenig später traf Schwenker aus 20 Metern Torentfernung den Querbalken. Die Crailsheimer dominierten nun klar das Spielgeschehen. Nach gut einer halben Stunde stand Spielführer Jörg Munz alleine vor dem Tor. Wieder verhinderte Torspieler Fabian Guttleber den Rückstand der Einheimischen. Die Horaffen drängten weiter auf den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeit setzte Daniele Hüttl zunächst eine Hereingabe von Marcel Maneth knapp neben das SVS-Tor. Anschließend vergab er noch mal eine Großchance.

Beide Keeper gut aufgelegt

Die Pause störte offensichtlich den Spielrhythmus der Gäste. Denn der Start in die zweite Spielhälfte gehörte den Hausherren. Pascal Wylezik stand nach einem langen Ball völlig blank vor TSV-Keeper Lars Albig, lupfte den Ball aber knapp am Kasten vorbei. Philipp Matyssek scheiterte an Albig. Auf der anderen Seite strahlten Tim Messner und Hannes Wolf mit ihren Abschlüssen Torgefahr aus. Es ergab sich ein offener Schlagabtausch mit besseren Chancen für die Heimelf. Allen voran Pascal Wylezik hätte den SV Schluchtern in Führung bringen können. Gegen Ende der Partie wollten dann die Gelb-Schwarzen noch drei Punkte mitnehmen und wurden offensiver. Trotz der Gelegenheiten für Messner und Wolf blieb es jedoch beim torlosen Unentschieden, auch weil der Schluchterner Torspieler Fabian Guttleber an diesem Nachmittag unüberwindbar war.

Schluchtern – Crailsheim 0:0

TSV Crailsheim: Albig, Krause (72. Saidy), Wolf, Fuchs, Hüttl, Messner, Maneth, Munz, Wagemann, Hertfelder (78. Wappler), Schwenker