FC Honhardt – SV Tiefenbach

4:0 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Joseph Loresch (2., 6.), 3:0 Chris Glump (63.), 4:0 Joseph Lorsch (80.)

In einem von Beginn an sehr intensiven Spitzenspiel erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. Bereits nach sechs Minuten hatte FCH-Stürmer Joseph Loresch, jeweils nach Vorlage von Chris Glump, den Ball zweimal im Netz des Tabellenführers untergebracht. Die Gastgeber gingen sehr zielstrebig und engagiert zu Werke. Nur wenige Zeigerumdrehungen später musste nach einem Kopfball von Jens König der Querbalken für die Gäste retten. Das Spiel blieb sehr schnell und intensiv. Die Gäste hatten dabei ihre besten Chancen nach Standards, welche aber von der umsichtigen Abwehr der Platzherren geklärt werden konnten. Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren die erste große Chance. Ein Eckball von Adrian Rössler klatschte auf die Latte des Gästegehäuses. Die Vorentscheidung für den Tabellendritten gelang Chris Glump mit einem herrlichen Distanzschuss in den Winkel. Der eingewechselte Gästestürmer Willy Dörr sah für eine Grätsche im Mittelkreis die Rote Karte vom sehr gut leitenden Schiedsrichter Knut Krimmer (75.). Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte der an diesem Tag bärenstarke Joseph Loresch. – Reserven: 0:2

SSV Stimpfach – KSG Ellrichshausen 4:2 (1:1)

Tore: 1:0 Moritz Weinschenk (12.), 1:1 Michael Dittrich (40.), 2:1 Paul Effenberger (55.), 3:1 Michael Erhardt (58.), 4:1 Kevin Molodovski (61.), 4:2 Sebastian Pelzer (76.)

Kurz nach Anpfiff drückten die Platzherren dem Spiel ihren Stempel auf. Moritz Weinschenk musste nach Vorarbeit von Michael Erhardt den Ball nur noch über die Linie schieben. Die anschließenden Minuten war der SSV spielbestimmend. Durch einen Fehler in der Hintermannschaft stand Michael Dittrich frei vor dem Kasten und glich überlegt aus. Nach dem Seitenwechsel legte Stimpfach nach. Binnen fünf Minuten wurde die Partie entschieden. Auffälligster Spieler war Michael Erhardt, der an drei Treffern beteiligt war. Nach einem Solo legte er uneigennützig quer auf Pazul Effenberger, der zum 2:1 traf. Das 3:1 erzielte Erhardt überlegt selbst. Kevin Molodovski traf nach starkem Alleingang zum 4:1. Die Gäste verkürzten durch Sebastian Pelzer auf 2:4. – Reserven: 4:1

TSV Goldbach – SV Großaltdorf

5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Dennis Lahn (7.), 2:0 Benjamin Schlenvoigt (25.), 3:0 Maximilian Flux (73.), 4:0 Jan Tomaschewski (75.), 5:0 Dennis Lahn (78.)

Goldbach startete gut in die Partie. Nach wenigen Minuten erzielte Dennis Lahn nach Vorarbeit von Benjamin Schlenvoigt die Führung. In der Folge versuchte die Heimelf nachzulegen. Nach einem Standard war Maximilian Flux zur Stelle. Dessen Kopfball konnte der sehr gut aufgelegte Schlussmann Joshua Gerullis noch parieren, ehe Benjamin Schlenvoigt zum 2:0 abstaubte. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel. Die beste Chance auf Seiten der Gäste wurden durch Albert Hoffmann vereitelt, der im direkten Duell die Oberhand behielt. Kurz vor und nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Großaltdort witterte seine Chance, blieb vor dem Tor aber harmlos. Mit dem 3:0 durch Maximilian Flux war das Spiel entschieden. In der Folge schraubte der TSV das Ergebnis nach oben, scheiterte hierbei aber auch oft am guten Schlussmann der Gäste.

Spvgg Gröningen-Satteldorf II –

GSV Waldtann 5:0 (3:0)

Tore: 1:0 Antonio Fernandez-Martinez (8.), 2:0 Max Nizamutdinov (10.), 3:0 Antonio Fernandez-Martinez (20.), 4:0 Kai Schenkel (71.), 5:0 Michael Schlageter (86.)

Bei herrlichen äußeren Bedingungen eröffnete Toni Fernandez-Martinez mit einem herrlichen Lupfer den Torreigen. Zwei Zeigerumdrehungen später erzielte Max Nizamutdinov das 2:0, ehe erneut Fernandez-Martinez traf. Sascha Rehm hätte es nach einer knappen Stunde per Elfmeter eventuell noch einmal spannend machen können, drosch den Ball aber weit über das Tor. Einen Freistoß spielte Kai Schenkel clever ins Tor, als die Waldtanner die Mauer stellten. Michael Schlageter erzielte mit einem satten Schuss den auch in dieser Höhe verdienten Endstand.

VfR Altenmünster II – ESV Crailsheim 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Jochen Just (45.), 0:2 Andre Engelhardt (84.)

Das Stadtteilderby ging an den ESV. Bei sommerlichen Temperaturen wollten sich beide Teams nicht weh tun. Beim VfR II mussten viele Spieler ersetzt werden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es einen Eckball für den ESV. Der Ball kam zu Daniel Kunz, der auf den freistehenden Jochen Just passte, und dieser vollendete aus kurzer Distanz. Auch in der zweiten Hälfte fehlte der Partie die Würze. Die Gäste hatten die klareren Chancen. Fehmi Marmullakaj scheiterte an Torspieler Arthur Ebert, Erhan Özpelit schoss den Ball über das Tor. Altenmünster war zumeist am Strafraum der Gäste mit seinem Latein am Ende. Nur Bruno Brekner konnte sich einmal in Szene setzen. Der Ball ging am langen Eck vorbei. Nach einem Eckball markierte Andre Engelhardt den 0:2-Endstand.

TSV Ilshofen III – SV Onolzheim

0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Bernd Blumenstock (14.), 0:2 Philipp Blank (57.)

Ilshofen III spielte ordentlich mit, konnte aus den wenigen Chancen aber kein Tor erzielen. So gewann Onolzheim verdient mit 0:2.

VfB Jagstheim – TSV Dünsbach II

3:0 (SW)

SV Onolzheim – Spvgg Gröningen-Satteldorf II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Jonas Soldner (24.), 2:0 Bernd Blumenstock (84.)

Ein munterer Beginn von beiden Mannschaften, mit etwas Oberhand für die Gäste. Die Onolzheimer Führung fiel nach einem Standard. Jonas Soldner war ganz frei und konnte locker einnicken. Danach wurde Satteldorf wieder stärker. Die riesige Chance auf den Ausgleich hatte Tobias Hörner (31.). Mutterseelenallein jagte er allerdings den Ball weit übers Tor. Satteldorf wurde mit Beginn der zweiten Halbzeit immer stärker und drängte auf das 1:1. Onolzheim brachte nur noch wenige Aktionen in der gegnerischen Hälfte zustande. Der Spielfluss wurde allerdings ab der 70. Minute immer zäher. In der 84. Minute erspielte sich die Spvgg nochmals eine gute Möglichkeit, Max Nizamutdinov verzog allerdings aus guter Position. Im Gegenzug erkämpfte sich Bernd Blumenstock knapp 35 Meter vor dem Tor den Ball und zog direkt ab. Ein Tor aus der Kategorie Tor des Monats und zugleich die Entscheidung.

KSG Ellrichshausen – VfB Jagstheim

3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Martin Meiser (18.), 1:1 Marcel Ruf (32.), 2:1 Marc Schön (60.), 3:1 Martin Meiser (90.)

Für die erkennbaren Ansätze in den letzten Spielen hat sich die Klein-Truppe endlich mit einem Heimsieg belohnt. Der gute Start der Hausherren wurde durch Martin Meisers Kopfball in die Führung umgemünzt (18.). Jagstheim kam erst nach und nach besser ins Spiel. In ihrer stärksten Phase gelang den Gästen durch Marcel Ruf der Ausgleich. Nach dem Wechsel blieb die Begegnung auf Augenhöhe, die Gastgeber waren im Angriff immer gefällig. Torjäger Marc Schön setzte sich auf der Grundlinie durch und markierte mit einem beherzten Flachschuss das 2:1. Die Gäste fanden in der spannenden Endphase kein Mittel gegen die bravourös kämpfende Heimelf. Meiser war es vorbehalten, die Entscheidung herbeizuführen. Nach uneigennütziger Vorarbeit von Michael Dittrich vollstreckte er in der Schlussminute zum umjubelten 3:1. Nach einem Pfostenknaller von Jagstheims Marcel Ruf beendete Schiedsrichter Peter Mosgallik die Partie. – Reserven: 4:2

SV Tiefenbach – TSV Ilshofen III

2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Robin Belle (53.), 1:1 Jonas Halder (61., FE), 2:1 Robin Belle (62.)

Gleich in der Anfangsphase tauchte Ilshofen zweimal gefährlich vor dem Tiefenbacher Tor auf, der Ball konnte jeweils noch abgewehrt werden. Nach einer Weile Leerlauf bekam Tiefenbach das Spiel zwar besser in den Griff, bei den wenigen Torchancen war man jedoch harmlos und zu ungenau im Abschluss. Nach der Pause wurden die Aktionen der Heimelf dann zwingender. Nach einem Steilpass in den Strafraum war Robin Belle im Nachschuss erfolgreich. Kurz darauf konnte bei einer Kontersituation ein Gästespieler nur noch durch ein Foul gebremst werden. Denn Strafstoß verwandelte Jonas Halder sicher. Postwendend war nach einer Flanke erneut Robin Belle aus kurzer Distanz zur Stelle. Tiefenbach brachte das Ergebnis über die Zeit, ohne in größere Bedrängnis zu geraten, wusste aber nur noch gelegentlich überzeugende Angriffe vorzutragen.

ESV Crailsheim – TSV Goldbach

0:10 (0:5)

Tore: 0:1 Jan Tomaschewski (7.), 0:2, 0:3 Dennis Lahn (10., 11.), 0:4 Jan Tomaschewski (25.), 0:5 Maximilian Flux (35.), 0:6 Jan Tomaschewski (52.), 0:7 Johann Wolfarth (60.), 0:8 Jan Tomaschewski (83.), 0:9 Nico Bauer (85.), 0:10 Dennis Lahn (89.)

ESV-Trainer Aydin Senel standen lediglich vier Stammspieler zur Verfügung. Insgesamt waren es nur acht Spieler, der Rest wurde mit Spielern der vorher noch im Einsatz gewesenen Zweiten aufgefüllt. Demnach war es für den Spitzenreiter ein leichtes Unterfangen. Die Frage stellt sich natürlich, ob es für die anderen Vereine in der Spitzengruppe nicht fairer gewesen wäre, das Spiel mit 0:3 abzuschenken. Aber die Blöße wollten sich die Verantwortlichen des ESV auch nicht geben.

SV Großaltdorf – SSV Stimpfach

1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Patrick Stegmeier (24.), 1:1 David Engelhardt (64.), 1:2 Paul Effenberger (90. +2)

In einer ausgeglichenen Partie waren die Gäste der glückliche Sieger. Mit einem Konter gingen die Stimpfacher durch ihren Torjäger Patrick Stegmeier in Führung. Nach der Pause glichen die Gastgeber durch David Engelhardt aus. Die Gastgeber hatten bis zum Spielende deutlich mehr Spielanteile, die Gäste hatten dafür die besseren Chancen, scheiterten aber am SVG-Torhüter Joshua Gerullis. Eine Punkteteilung wäre das gerechte Ergebnis gewesen. In der Nachspielzeit entschieden die Stimpfacher mit einem Konter, dem allerdings ein Foulspiel vorausging, etwas glücklich die kampfbetonte Begegnung.

TSV Dünsbach II – TSV Unterdeuf­stetten 0:0

Der Tabellenletzte spielte sehr konzentriert und engagiert und ließ im gesamten Spielverlauf gegen den Neunten aus Unterdeufstetten, der mehr Spielanteile hatte, keine nennenswerten Torchancen zu. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Unterdeufstetten brachte wiederholt den letzten Pass nicht an den Mann, wohingegen Dünsbach seine Konter nicht konsequent zu Ende spielte. Im zweiten Durchgang hatte Dünsbach durch Sebastian Günther die große Chance zum Siegtreffer. Sein Schuss landete aber an der Latte.

GSV Waldtann – VfR Altenmünster II 3:0 (SW)

Vom VfR II wegen Spielermangels abgesagt.