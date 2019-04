Beim ungefährdeten 3:0-Sieg in Ingelfingen lässt die Constantinescu-Elf nichts anbrennen.

Man muss schon lange in den Geschichtsbüchern des TSV Gaildorf zurück blättern um einen Sieg beim SC Ingelfingen zu finden. Aber jede Serie geht einmal zu Ende. So war es auch gestern beim Auswärtsspiel der Gaildorfer in Ingelfingen. Souverän und hochverdient holte sich der TSV mit einem 3:0-Sieg die Punkte, um sich weiter im Spitzentrio der Liga zu halten.

So begannen die Roten diese Partie und es dauerte auch 15 Minuten, bis Luca Strenger die erste Chance auf Gaildorfer Seite verbuchte, alleinstehend vergab er jedoch. Ab der 25. Minute nahm dann der TSV Express voll Gas auf und führte den Gastgeber, der eigentlich nur durch aggressives Spiel auffiel, phasenweise vor.

Luca Strenger als Büchsenöffner

Erneut war dann Luca Strenger in der 28. Minute zur Stelle und konnte den Pass von Adam Wilczynski zum 1:0 verwerten. Keine zwei Minuten später kombinierten sich die Gäste durch die gesamte Heimabwehr und gingen durch Anatoli Schneider mit 2:0 in Führung. Überraschend, aber auch aufgrund des Gaildorfer Auftritts, dass der SC Ingelfingen über die gesamten 90 Minuten keine nennenswerte Chance kreieren konnte. Selten war man bei einem Auswärtsspiel des TSV Gaildorf so ruhig und gelassen. Dies war dann auch die Spielweise in der zweiten Hälfte.

Thomos dreht am Ergebnis

Im Gefühl der sicheren Führung brachte man sachlich und ruhig die Punkte nach Hause. In der 67. Minute fiel dann das 3:0. Hierfür zeichnete sich Athanasios Tomos aus, er konnte eine Flanke von Georgios Koukouliatas in Manier eines Goalgetters verwerten. Gespannt darf man nun auf das Spitzenspiel am kommenden Sonntag gegen den Tabellenzweiten Michelbach/Wald schauen. Am Sonntag verschenkte Michelbach zwei Punkte, gewann aber auch einen Punkt, denn in der Nachspielzeit konnte der Vize per Elfmeter zum Ausgleich treffen.

