Crailsheim TSV-Frauen scheiden verdient im WFV-Pokalviertelfinale aus

Crailsheim / Guido Seyerle

Fußballspiele werden zu 95 Prozent im Kopf entschieden, so eine Sportlerweisheit – oder zum Teil auch schon im Stadionheftle. Dort wurde die Samstagspartie gegen den WFV-Pokalverteidiger SV Alberweiler vorab fast schon als verloren beschrieben. Ein Erfolg „ … ist zu bezweifeln“. Zu viele Stammspielerinnen würden im Viertelfinale gegen den Regionalliga-Konkurrenten fehlen, seien verletzt oder würden im Urlaub weilen. Kein Wunder, dass die grün-weiß gekleidete Fankolonie der Gäste bereits nach dem 1:0 vom Halbfinale träumte. „Das ist doch nicht weit von uns, gell Herr Präsident“, sprach einer den Vereinsboss Martin Kaiser an. „Bei Jungingen kenne ich eine gute Wirtschaft. Da können wir nach dem Spiel hingehen.“ Das breite Biberacher Schwäbisch war selbst für einen bei Stuttgart Geborenen schwer zu verstehen.

Auch die Gastgeber zeigten sich nach der Partie als faire Verlierer. „Nach dem 0:1 haben wir nicht mehr ans Weiterkommen geglaubt“, sagte Marco Schmitt aus dem TSV-Trainerteam. Die 80 Zuschauer sahen aber über die gesamten 90 Minuten eine Horaffenmannschaft, die zumindest kämpferisch überzeugte – wenn auch die Offensivschwäche eklatant zutage trat. Meist wurde es nur bei Standards etwas gefährlich, wenn Sarah Herrmann mit langen Bällen ihre Mitspielerinnen suchte. In der neunten Minute setzten die Gäste eine erste Duftmarke. Luisa Daikelers Schuss auf das Crailsheimer Tor verfehlte dieses nur um Zentimeter. Die Führung in der 23. Minute war etwas glücklich: Ein Freistoß prallte von der Latte zurück in den Fünfmeterraum, dort stand Tamara Würstle goldrichtig und schob ohne Probleme zum 0:1 ein. Crailsheim antwortete mit etwas engagierterem Spiel nach vorne. Laura Mohr verfehlte drei Minuten später nur knapp einen langen Ball. In der 35. Minute durfte sich die 21-jährge Jil Schneider im TSV-Tor auszeichnen, als sie einen Volleyschuss von Sibel Meyer spektakulär zur Ecke abwehrte.

Doch gerade ein Eckball zwei Minuten darauf sorgte für die Vorentscheidung: Caroline Schad stand ganz alleine am langen Pfosten und verwandelte aus kurzer Distanz zum 0:2. Jetzt kamen die SV-Fans endgültig in Feierlaune. „Das kann auch noch 0:6 oder 0:7 ausgehen“, prophezeite ein Rentner mit grün-weißem Schal. Die null Tore für den Gastgeber waren letztlich richtig, das halbe Dutzend für sein eigenes Team traf nicht zu. Das lag vor allem daran, dass sich die junge Horaffen-Elf nicht aufgab. Vor allem im Mittelfeld wurde gekämpft und die agile Offensivabteilung des Gegners aufgehalten. Das 0:3 Mitte der zweiten Halbzeit war nur noch ein Tor für die Statistiker.

Gäste-Trainer Peter Kalmbach war in der Pause trotzdem nicht ganz zufrieden – wenn auch viele seiner Spielerinnen bereits von einer Wiederholung des Erlebnisses vom Oktober 2017 träumten. Damals durfte Alberweiler als WFV-Pokalsieger in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bayern München antreten. „3000 Zuschauer kamen, das war unglaublich“, berichtete Kalmbach nach der Partie. „So etwas kommt in einem Fußballleben normalerweise nur einmal vor. Und wir verloren nur 0:3 gegen die großen Bayern.“ Vielleicht bleibt es aber nicht bei dem einen Mal. „Wir wollen wieder in den DFB-Pokal, und die Chancen dazu stehen gut.“ Kalmbachs Augen leuchteten, er hatte den Aufsteiger in der Regionalliga gleich auf Platz 3 geführt.

TSV-Trainer Martin Grund und sein Team hatten ihr persönliches Ziel ebenfalls erreicht: „Für uns war der Klassenerhalt ein großer Erfolg. Außerdem können wir auf unsere erfolgreichen B-Juniorinnen bauen.“ Am Samstag zeigten davon Julia Specht und Celia Kirbach eine ansprechende Leistung. Acht Nachwuchskickerinnen werden das Crailsheimer Team in der kommenden Saison verstärken. Die Vorbereitung wird in circa sechs Wochen beginnen. Der genaue Termin soll festgelegt werden, sobald die Einteilung der Ligen vollständig festgelegt ist.