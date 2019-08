Wenn Aufsteiger in die neue Spielzeit in der höheren Klasse starten, dann spricht man in Fußballerkreisen oft davon, dass der Schwung oder die Euphorie aus der erfolgreichen Vorsaison mitgenommen wird. Auf den kommenden Gegner des TSV Crailsheim, den SV Kaisersbach, traf diese Phrase am Wochenende wirklich zu. Völlig überraschend besiegte der Neu-Landesligist den Verbandsliga-Absteiger und hoch gehandelten Meisterschaftsanwärter FV Löchgau mit 1:0. In der Bezirksliga Rems/Murr hatte Kaisersbach am Ende elf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten TSV Nellmersbach gehabt, hatte zudem mit der besten Offensive und der besten Defensive der Liga überzeugt (Torverhältnis: 77:26).

Wie die Euphorie eines Aufsteigers erfolgreich gebremst wird, stellte der TSV Crailsheim aber schon am Sonntag unter Beweis, als die SG Sindringen/Ernsbach auswärts mit 3:1 besiegt wurde. Den Meister der Bezirksliga Hohenlohe hielt die Mannschaft von Trainer Michael Gebhardt in Schach und durfte sich mit Satteldorf über den geteilten Platz 1 zum Saisonauftakt freuen.

„Der Auftaktsieg von Kaisersbach gegen Löchgau spricht für sich“, sagt Gebhardt. Die Euphorie des Aufsteigers sei gerechtfertigt, er verfüge wie Sindringen über Qualität, so der TSV-Coach, der exemplarisch Gabriel-Cosmin Simion nennt. Der 28-Jährige lief 2017/18 für die Sportfreunde Schwäbisch Hall in der Verbandsliga auf, erzielte in der Bezirksliga für Kaisersbach in der vergangenen Saison in 28 Spielen neun Tore – und das wohlgemerkt als Abwehrspieler.

„Für uns gilt es, wie in der Vorwoche zu agieren. Das heißt: Volle Konzentration auf unser eigenes Spiel“, erklärt Michael Gebhardt, der sicher auf Dominik Schäfer (Achillessehne) und Dominik Wappler (muskuläre Probleme) verzichten muss. Kevin Lehanka ist ebenfalls angeschlagen und für das Heimspiel gegen Kaisersbach fraglich. Dafür sind Marcel Maneth und Jonas Düll zurück im Training.

Info TSV Crailsheim – SV Kaisersbach, Sonntag, 17 Uhr