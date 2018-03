Frauenfußball TSV Crailsheim will Serie des SC Sand II verlängern

Crailsheim / Günther Herz

Mit einem Sieg gegen den SC Sand II wollen sich die Fußballfrauen des TSV Crailsheim weiter von den Abstiegsrängen in der Regionalliga Süd entfernen.

Betrachtet man die Bilanz der letzten drei Spiele beider Mannschaften, so ist Crailsheim seither ohne Niederlage, während Sand II mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen die schlechtere Serie aufweist. Allerdings stehen die Sander im absolut sicheren Mittelfeld, und Crailsheim liegt gerade einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt. Auch das Torverhältnis spricht absolut für die Sander, die mit 42 Treffern mehr als doppelt so viele Tore in der bisherigen Runde erzielt haben wie die Crailsheimerinnen (19).

Ungern denkt man aus Crailsheimer Sicht an das Hinspiel. Da stand es bis zur 84. Spielminute noch 2:2. Durch zwei Tore in der Schlussphase gestalteten die Badenerinnen das Spiel letztendlich noch deutlich für sich. Derzeit kümmert sich das Trainergespann Claudia Nußelt, Edgar Klärle und Marco Schmitt sehr um die Kondition der Mannschaft. Auch die offensivere taktische Ausrichtung in den letzten Spielen scheint bisher zu funktionieren. Die Trainer haben nun auch mit den wiedergenesenen Spielerinnen Sarah Herrmann und Anna Horwath weitere Optionen in der Defensive. Und nach ihrer langen Verletzungspause zeigt nun auch Simone Klenk, dass sie das Toreschießen nicht verlernt hat. Mit der einen oder anderen B-Juniorin kommt noch mehr frischer Wind ins Spiel, und man darf auf die Aufstellung der ersten Elf am Sonntag sehr gespannt sein.

Viele Verletzte bei Sand II

Bei der zweiten Mannschaft des SC Sand hat sich auch der Verletzungsteufel eingeschlichen, so dass die Gäste nicht so aus dem Vollen schöpfen können wie im Hinspiel. Hier konnten sich auch einige Spielerinnen der ersten Mannschaft spielerisch präsentieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass Crailsheim als Favorit ins Spiel geht. Das Team muss um jeden Ball hart ringen, um gegen den erfahrenen Gegner zu bestehen, damit der eine oder andere Punkt in Crailsheim bleiben wird.

TSV Crailsheim: Gieck, Hasenfuß, J. Klenk, Klärle, Herrmann, S. Klenk, Scheidel, Istrefaj, Bohn, Pollak, Horwath, Baki, Schneider, Uhl, Specht, Reuther, Schmölz, Kirbach

Info TSV Crailsheim – SC Sand II, Sonntag, 14 Uhr