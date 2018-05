Fußball TSV Crailsheim verliert schwache Landesligapartie

Ludwigsburg / Sebastian Karg

Mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Crailsheim holte die Spvgg Ludwigsburg drei wichtige Zähler für den Klassenerhalt in der Landesliga. Die Horaffen bleiben nach der Auswärtsniederlage mit 39 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

Der Auftakt war vielversprechend. Beide Teams starteten offensiv in die Partie. Kai Rümmele hatte in der 14. Minute die erste gute Möglichkeit für die Gäste. Nach einem Doppelpass mit Tim Messner schloss Rümmele aus der Drehung ab und verfehlte das Ludwigsburger Gehäuse nur knapp. Auf der anderen Seite ergab sich neun Minuten später eine Großchance für Mokh­tar Kennane, der durch eine Unachtsamkeit in der Crailsheimer Hintermannschaft alleine auf das Tor von Thomas Weiß zulief. Weiß eilte aus seinem Kasten heraus und rettete mit einer überragenden Grätsche gegen Kennane. Kurz darauf verpasste Christian Knecht die Ludwigsburger Führung. Erneut stand Weiß parat und hielt Knechts Kopfball fest. In der 36. Minute segelte eine Flanke über den Kopf von Fisnik Rama hinweg. Die Einheimischen waren besser im Spiel. Dennoch fiel kurz vor der Pause fast der Führungstreffer für die Hohenloher. Marcel Hossner bediente Messner im Strafraum. Dieser spielte drei Gegenspieler aus, scheiterte anschließend aber mit seinem Abschluss an Spvgg-Torspieler Maximilian Hübsch.

Frühes Tor nach der Pause

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts war die Sportvereinigung die aktivere Mannschaft. In den ersten vier Spielminuten gaben die Gastgeber drei Torschüsse ab. Emmanuel Godwin Atutononu McDonald verwandelte den dritten in der 49. Minute zum 1:0 für die Heimelf. Anschließend passierte in einer insgesamt schwachen Landesligapartie zunächst nicht mehr viel. Nach einer Stunde Spielzeit wurde Messner im Ludwigsburger Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den Foulelfmeter verwandelte Hannes Wolf souverän zum Ausgleich. Die Freude aufseiten der Crailsheimer hielt jedoch nicht lange. Im direkten Gegenzug schoss Knecht die Hausherren mit einem Sonntagsschuss erneut in Führung. Bis auf eine starke Kopfballchance des eingewechselten Moritz Gentner im Anschluss an einen Freistoß von Rümmele in der 72. Minute fiel dem TSV Crailsheim nichts mehr ein, um das Ludwigsburger Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Da die Spvgg keine ihrer zahlreichen Kontermöglichkeiten richtig ausspielte, blieb es am Ende beim 2:1.

„Wir hatten zu viele Ballverluste und eine schlechte Zweikampfquote“, ärgerte sich Horaffen-Trainer Michael Gebhardt. „Ludwigsburg hat sich den Dreier erkämpft“, lobte er den Gegner, der sich die drei Punkte verdiente.

Ludwigsburg – Crailsheim 2:1

Tore: 1:0 Emmanuel Godwin Atutononu McDonald (49.), 1:1 Hannes Wolf (61., FE), 2:1 Christian Knecht (62.)

TSV Crailsheim: Weiß, Düll, H. Wolf, Hossner, Hüttl, Rümmele, Hertfelder, Messner, Wagemann (47. Gentner), Krebs (78. S. Krüger), Weinberger