„Es war eine Kopie des Vorspiels. Der Sieg geht so absolut in Ordnung. Wenn Crailsheim wieder ein, zwei Gänge hochgeschaltet hat, waren wir insgesamt chancenlos, muss man sagen“, erklärte Allmersbachs Trainer Thomas Sommer nach dem 1:6 seiner Mannschaft beim TSV Crailsheim. Die Hausherren hatten bereits nach acht Minuten mit 2:0 geführt, der blendend aufgelegte Marcel Maneth schlenzte den Ball gefühlvoll im Anschluss an eine Ecke ins Tor (5.), Daniele Hüttl köpfte nach einem Eckball wuchtig ein (8.). Beide Male hatte Tamás Herbály den Ball hereingebracht. Der Ungar zeichnete für die Treffer 4 bis 6 des TSV verantwortlich, setzte sich dabei zweimal robust und gleichzeitig technisch versiert im Strafraum durch, nickte einmal nach präziser Flanke von Maneth ein. Das 3:1 hatte Daniele Hüttl nach tollem Pass von Marco Krause erzielt, nachdem er den Torwart umspielt hatte.

Das 3:1 war unmittelbar nach dem Anschlusstreffer der Gäste gefallen (Kopfball nach einem Freistoß), die in den ersten vier Minuten zweimal gefährlich vors TSV-Gehäuse gekommen waren. „Hier hat uns Andreas Fuchs zweimal gerettet“, lobte Trainer Michael Gebhardt seinen Außenverteidiger – wie auch sein ganzes Team „Die Devise heute war gleich Vollgas geben. Wir haben immer wieder gut die Seiten verlagert, haben defensiv kaum was zugelassen. Und vorne machen wir gerade einfach die Tore.“ 28 Treffer gelangen in den vergangenen sieben Spielen, also im Schnitt vier pro Partie

Nach dem Sieg gegen Allmersbach und den Niederlagen von Schwaikheim und Schwäbisch Hall ist Crailsheim auf Platz 3 geklettert, hat nur noch vier Zähler Rückstand auf Heimerdingen auf dem Relegationsplatz und fünf auf den Tabellenführer Fellbach. „Ich schaue wirklich nur von Woche zu Woche. Aber wir sind gerade gut in Form und freuen uns über den Lauf, den wir haben. Schauen wir mal, was wir noch mitnehmen können“, sagte TSV-Trainer Michael Gebhardt.

TSV Crailsheim –

SV Allmersbach 6:1 (4:1)

Tore: 1:0 Marcel Maneth (5.), 2:0 Daniele Hüttl (8.), 2:1 Tim Wehrsig (19.), 3:1 Daniele Hüttl (19.), 4:1, 5:1, 6:1 Tamás Herbály (27., 52., 87.)

Crailsheim: Weiß, Fuchs, Krause (72. Wappler), Hertfelder (62. Düll), Wolf (72. Schneider), Maneth, Wagemann, Munz, Schwenker, Hüttl (65. Saidy), Herbály