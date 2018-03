Fußball TSG Kirchberg will Chancen besser nutzen

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Von den drei Bezirksliga-Mannschaften aus dem HT-Land haben es Altenmünster und Dünsbach mit Kellerkindern zu tun. Der VfR (Platz 7; 29 Punkte) empfängt den TSV Braunsbach (14; 14), Dünsbach (8; 23) gastiert bei der SGM Niedernhall/Weißbach (13; 16). Die TSG Kirchberg (15; 12) steckt selbst im Tabellenkeller fest und hat beim Sechsten aus Bühlerzell (29) eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Die Sportfreunde seien „traditionell zu Hause ein sehr unangenehmer Gegner und sicherlich auch der Favorit“, teilt TSG-Pressemann Claudio Fierro mit. „Allerdings haben wir bereits in der Hinrunde bis in die Schlussminuten am Ausgleich geschnuppert und gesehen, dass an einem guten Tag für uns durchaus was zu holen ist.“ Mut macht das letzte Spiel gegen Untermünkheim, das 0:2 verloren ging. „Wir haben uns leider für eine ordentliche Leistung nicht belohnt und sind mit leeren Händen nach Hause gefahren. Vor allem in den starken 20 Minuten nach der Halbzeit hätten wir mindestens ein Tor machen müssen, was uns nicht gelang. Als wir uns dann das 2:0 nach einem Konter eingefangen haben, war die Partie entschieden. Wichtig sei gewesen, dass man sich endlich wieder Chancen erarbeitet habe, erklärt Fierro. Damit sei auch die Defensive etwas entlastet worden. „Wenn wir nun noch den letzten Schritt machen und die Chancen in Tore ummünzen können, ist in Bühlerzell auf jeden Fall etwas drin.“

Fierro selbst fällt wegen einer Meniskusverletzung weiterhin aus. Denny Grasmüller plagt sich mit Knieproblemen herum und musste bereits in Untermünkheim nach dem Aufwärmen noch kurzfristig passen. „Bei ihm wird es sehr eng“, sagt Fierro. Thomas Raabe (Leiste) und Andreas Schlauch (Knieprobleme) könnten wieder dabei sein.

Zweiter gegen Erster

Das Spitzenspiel der Bezirksliga an diesem Sonntag steigt in Wachbach. Dort trifft der heimische SV (Platz 2, 37 Punkte) auf den Ersten Sindringen (38), der allerdings zwei Spiele mehr absolviert hat. Zwei der Top-Torjäger der Liga treffen dabei direkt aufeinander. Felix Gutsche hat für Wachbach bislang 16 Treffer erzielt und liegt damit auf Platz 1 der Rangliste. Ihm auf den Fersen ist Christian Baier aus Sindringen, der wie Edwin Wilhelm vom Tura Untermünkheim zwölf Tore zu Buche stehen hat.

Sonntag, 25. März

Michelfeld – Obersontheim, Mulfingen – Taubertal/Röttingen, Neuenstein – Untermünkheim, Hessental – Gaisbach, Niedernhall/Weißbach – Dünsbach, Bühlerzell – Kirchberg, Wachbach – Sindringen/Ernsbach, Altenmünster – Braunsbach