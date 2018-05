Fußball Trotz Chancenplus kein Sieg

Erbstetten / Michael Busse

Die SKF setzte in einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel alles auf eine Karte, suchte ihr Heil in der Offensive und kreierte etliche Chancen. Doch die besten Chancen wurden vergeben, allein sieben „Hochkaräter“. Das lässt den SKF-Betrachter nur mit dem Kopf schütteln. Die Gastgeber nutzten ihre Möglichkeiten, allesamt durch lange Bälle beziehungsweise durch einen Lapsus geschenkt, und gingen früh mit dem ersten Schuss in Führung (10.). Jannik Fritz verpasste zuvor die SKF-Führung (6.). Drei Alleingänge von Jannik Paxian (22.), Jannik Fritz (31.) und Bastian Kübler (37.) blieben auf fast kuriose Weise ohne Ertrag, der Gipfel der ausgelassenen Möglichkeiten war ein Handelfmeter an den Pfosten von Daniel Papadopoulos (43.). Spielbestimmend und dabei sträflich sorglos in der Rückwärtsbewegung durfte Erbstetten nach der Pause erhöhen (47.) und nur kurze Zeit später gar das 3:0 erzielen, als Michael Wahl ausrutschte und Julian Mauser sich mit dem Tor bedankte (53.). Fichtenberg blieb weiter spielbestimmend, nutzte den Raum und die vielen Aktionen jedoch nicht und wirkte ab und an vor dem Tor wie ein Reh, das des Nachts im Scheinwerferlicht erstarrt. Jannik Fritz drosch das Leder in der 65. Minute ins lange Eck und verhalf seinen Farben zu einem Aufbäumen – zielstrebiger machte das die verunsicherte SKF jedoch nicht. Peter Szilagyi (78.), Jannik Paxian (82.) und Marc-Kevin Aller (80./83.) blieb der Torerfolg ebenso verwehrt, und so freut sich der ebenfalls bedrohte Gastgeber über drei unerwartete Punkte.

Der Viechbergelf steigt formal ab und es bleibt nur noch die Hoffnung mit Blick nach oben. Und dabei ist nicht der Herrgott im Himmel gemeint, sondern die übergeordneten Ligen, die der SKF – bei einem Heimsieg oder Remis gegen Unterrot – noch einen Relegationsplatz bescheren könnten.

SK Fichtenberg: Marco Ammon, Julian Feucht, Dennis Wahl, Michael Wahl (66. Simon Gutekunst), Marco Huber, Sascha Presser (46. Marc-Kevin Aller), Daniel Papadopoulos, Andreas Rosenau (75. Peter Szialgyi), Bastian Kübler (72. Lukas Fritz), Jannik Fritz, Jannik Paxian.