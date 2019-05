Beim Spiel des TSV Schwaikheim gegen den TSV Crailsheim treffen drei der besten Torjäger der Landesliga aufeinander: Die Liste führt der Schwaikheimer Falco Frank mit 18 Toren an, danach folgen die Crailsheimer Tamas Herbaly (16) und Daniele Hüttl (15). In der Tabelle liegen beide Teams mit jeweils 41 Punkten gleichauf, der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz beträgt vier Zähler. Während Crailsheim eine Serie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage (sechs Siege) vorweisen kann, tat sich Schwaikheim zuletzt gegen zwei Abstiegskandidaten schwer. Gegen Schlusslicht Allmersbach gewann man 5:4, in Schornbach verlor man 0:1. „Die Ergebnisse der Vorwochen zählen nicht, es warten 90 hitzige Minuten auf uns“, sagt Crailsheims Trainer Michael Gebhardt. „Wir müssen an unser Limit gehen, um in Schwaikheim zu punkten. Der Gegner ist sehr effektiv, hat ein sehr gutes Umschaltspiel. Im Hinspiel gab es eine ärgerliche Niederlage für uns.“

Info TSV Schwaikheim – TSV Crailsheim, Sonntag, 16 Uhr