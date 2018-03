Frauenfußball Topteam mit Nachholbedarf

Crailsheim / Günther Herz

Wenn man auf die Tabelle der Regionalliga Süd sieht, bestehen für den SV Alberweiler durchaus noch Chancen auf die Meisterschaft. Er liegt zwar acht Punkte hinter Tabellenführer Eintracht Frankfurt zurück, hat aber auch noch drei Nachholspiele gegen durchaus schlagbare Gegner. Crailsheim hingegen benötigt jeden einzelnen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Die Horaffen reisen am Sonntag nach dem 2:1-Heimsieg gegen Frauenbiburg im Rücken durchaus mit Selbstbewusstsein in das Fußballdorf Alberweiler. Immerhin konnte man im Hinspiel gegen diesen Gegner ein nach dem Spielverlauf gerechtes 1:1 im Schönebürgstadion erzielen. Auswärts ein Punkt ist auch für das neu formierte Trainerteam Claudia Nußelt, Edgar Klärle und Marco Schmitt das Ziel. Allerdings hat Alberweiler in der gesamten Runde lediglich neun Gegentore zugelassen und besitzt damit die beste Defensive in der Liga. Zu Hause gestatteten sie den Gegnern bisher sogar nur zwei Treffer.

B-Juniorinnen im Kader

Mit Meike Bohn fehlt aus privaten Gründen der Innenverteidigung in diesem Spiel eine wichtige Spielerin. Dafür kommt mit Anna Horwath wieder eine Defensivspielerin aus dem Lager der vielen Verletzten zurück aufs Spielfeld. Aber es fehlt weiterhin Sarah Herrmann. Wieder wird das Trainerteam auf den ältesten Jahrgang der B-Juniorinnen zurückgreifen können. Mit Nina Reuther, die ihre Sache gegen Frauenbiburg sehr gut gemacht hat, wird die Verteidigerposition rechts gut besetzt sein. Julia Specht, eigentlich eher eine Aufbauspielerin, wird die linke Defensive verstärken.

Turm in der Schlacht

Nina Hasenfuß wird in der Innenverteidigung sehr viel Arbeit bekommen und erneut, wie am Sonntag, der Turm in der Schlacht sein müssen. Im Tor wird wiederum Jil Schneider stehen, die gegen Frauenbiburg tadellos agierte. Für die erkrankte Saskia Gieck wird die zuletzt überragende B-Juniorin Nadine Steiner als Torspielerin einspringen, falls es erforderlich sein sollte.

Die Offensive des TSV Crailsheim scheint nun besser in Schwung zu kommen. Mit der gegen Frauenbiburg überragenden Spielgestalterin Luisa Scheidel wurden entscheidende Impulse nach vorne gesetzt. In Simone Klenk, die immer besser in Form kommt, hatte sie eine kongeniale Abnehmerin und war zugleich eiskalte Vollstreckerin. Auch Sophia Klärle ist auf einem guten Weg und wird mit ihrer tollen Balltechnik die eine oder andere Gegnerin zur Verzweiflung bringen. Die Stimmung im Crailsheimer Team um Spielführerin Juliane Klenk ist gut – diese gilt es auch ins Spiel mitzunehmen.

TSV Crailsheim: Hasenfuß, J. Klenk, Klärle, S. Klenk, Scheidel, Istrefaj, Pollak, Horwath, Baki, Schneider, Uhl, Specht, Reuther, Steiner

Info SV Alberweiler – TSV Crailsheim, Sonntag, 13 Uhr