Fußball Topteam heute beim TSV zu Gast

Crailsheim / hel

Als eine kampfstarke und clevere Mannschaft hat Dietmar Renk den SV Breuningsweiler (1./44 Punkte) noch aus der Vorrunde in Erinnerung. Gekickt wurde seinerzeit auf einem relativ holprigen Platz in Winnenden und die Crailsheimer (5./32) hielten bis lange nach der Halbzeit dort gut mit.

Dementsprechend sieht der Pressereferent der Crailsheimer Kicker den TSV heute zwar einerseits in der Außenseiterrolle. Andererseits könnte er aber durchaus auch für eine Überraschung gut sein. Dem tut die Heimniederlage zuletzt gegen Kornwestheim keinen Abbruch. Zu viele Chancen hat die Gebhardt-Truppe in dieser Partie liegen lassen, um am Ende mit etwas Zählbarem im Gepäck zum Duschen zu gehen. Und schließlich sind auch die Gäste nicht unfehlbar. Breuningsweiler musste sich dem SV Schluchtern mit 1:2 beugen. Dennoch ziert das Team die Spitze und schickt sich nach wie vor an, die Liga nur zu einem Kurzstopp zu nutzen und sich möglicherweise gleich wieder tabellarisch nach oben zu verabschieden. Die Crailsheimer werden wohl mit Jörg Munz auf einen wichtigen Spieler verzichten müssen. Angepfiffen wird am heutigen Mittwoch, 19 Uhr, im Schönebürgstadion.