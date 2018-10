Fußball Topteam beim TSV Dünsbach

Gerabronn / Joachim Mayershofer

Nach drei Siegen in Folge setzte es für den TSV Dünsbach gegen Untermünkheim eine 2:4-Niederlage. „Das ist zwar kein Beinbruch, ärgert uns aber gewaltig. Wir haben so ziemlich alles vermissen lassen, was uns die letzten Wochen ausgezeichnet hat, hinten wie vorne. So geht die Niederlage letztlich völlig in Ordnung“, erklärt Abteilungsleiter Alexander Küßner. Tabellarisch liegt Dünsbach mit 16 Punkten und Platz 6 noch immer im gesicherten Mittelfeld. „Vielleicht kam die Niederlage gerade zur rechten Zeit. Dadurch wurde uns aufgezeigt, dass wir bei einem Einsatz von weniger als 100 Prozent nichts erreichen.“ Mit der ungeschlagenen SG Sindringen-­Ernsbach kommt nun am Sonntag die absolute Topmannschaft der Bezirksliga nach Dünsbach. „Natürlich ist Sindringen der haushohe Favorit, nach einem knappen Drittel der Saison ohne Punktverlust dazustehen, sagt alles. Allerdings gab es auch ein paar knappe Ergebnisse. Um etwas mitzunehmen, müsste bei uns aber schon alles stimmen“, sagt Küßner. Neben den verletzten Langzeitausfällen Florian Spang, Manuel Küstner, Daniel Gronbach und Philip Schaffert fehlt am Sonntag Björn Fischer urlaubsbedingt.

Der VfR Altenmünster empfängt den TSV Obersontheim. „Das Auswärtsspiel in Mulfingen war das erwartete schwere Spiel. Viele Zweikämpfe und Geduld waren angesagt. Wir konnten uns einen weiteren wichtigen und verdienten Dreier holen“, erklärt Spielertrainer Thomas Wenzel. Den Gegner Obersontheim beschreibt er als sehr spielstarke Mannschaft. „Sie haben richtig gute Qualität in ihren Reihen, und man sieht auch an den Ergebnissen, dass die Vorstellungen des neuen Trainers Andrej Nagumanov nach und nach besser umgesetzt werden.“ Sein Team werde sich allerdings nicht verstecken und wolle punkten. „Allerdings müssen wir hier, wie in den letzten Partien, alles abrufen.“ Fehlen werden weiterhin die verletzten Oliver Purtscher und Nico Gleß sowie Marcel Faldum (Studium). Mit dabei wird allerdings Marc Schäfer sein.

Remis wie eine Niederlage

Der TSV Ilshofen II spielte in Neuenstein zwar 3:3, doch das Remis habe sich wie eine Niederlage angefühlt, betont Trainer Joachim Pfeifer. „Eine 2:0-Führung und das 3:2 in der 85. Minute haben nicht gereicht, um den ersten Saisonsieg einzufahren.“ Nun gehe der TSV II ins Spiel gegen Untermünkheim mit dem Rücken zur Wand. „Der erste Sieg wird sehnsüchtig erwartet.“ Personell fehlen zwar noch länger Marc Feinauer und Cedric Krämer, dafür ist Kapitän Marcel Wurmthaler wieder dabei. Der Tura komme nach dem Sieg gegen Dünsbach mit viel Schwung nach Ilshofen, glaubt Pfeifer, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, „dessen Ausgang offen ist“.

Samstag, 20. Oktober, 15 Uhr

VfL Mainhardt – TSV Michelfeld

Sonntag, 21. Oktober 15 Uhr

VfR Altenmünster – TSV Obersontheim, TSV Braunsbach – TSV Neuenstein, TSV Ilshofen II – Tura Untermünkheim, TSV Dünsbach – SG Sindringen, TSV Hessental – SGM Markelsheim, Spfr. Bühlerzell – SGM Niedernhall, SV Wachbach – SV Mulfingen