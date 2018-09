Fußball-Kreisliga A2 Topspiel steigt in Langenburg

Crailsheim / Willi Hermann

In der Kreisliga A2 spielen Gerabronn und Ingersheim schon am Freitagabend.

In der Kreisliga A2 sorgen bisher Bezirksliga-Absteiger Kirchberg und Aufsteiger Langenburg für Furore. Auch Matzenbach ist mit seinen drei Siegen richtig gut in die Saison gekommen. Daneben überrascht Bühlertann, das dem eigenen Bekunden nach diese Runde eigentlich eher kleinere Brötchen backen wollte. Leukershausen musste in Matzenbach einen ersten Dämpfer einstecken. Noch nicht in Schwung ist Gerabronn, das nach der Niederlage in Kirchberg auf eigenem Platz gegen die bis dahin noch sieglosen Nachbarn aus Rot am See eine deutliche Klatsche einstecken musste.

Auch an diesem Wochenende stehen wieder einige für die Dramaturgie in der Liga wichtige Partien auf dem Spielplan. Den Auftakt macht dabei am Freitag Gera­bronn gegen Ingersheim. Die Gastgeber dürften an ihren letzten Vorstellungen durchaus zu knabbern haben. Die Gäste haben aus ihren drei Partien bisher fünf Punkte geholt.

Weiter geht es am Samstag mit dem Spiel zwischen Crailsheim II und Brettheim. Der Start der Gastgeber war eher durchwachsen, man konnte noch nicht ganz an die Leistung der letzten Rückrunde anschließen. Brettheim wartet nach drei Partien noch auf den ersten Punkt. Am Sonntag steht die Partie zwischen Aufsteiger Langenburg und Matzenbach im Fokus. Beide sind noch ungeschlagen. Bei Matzenbach sind es Michael Rein und Michael Kranz, die für die Tore sorgen, bei Langenburg verteilt sich das Offensivspiel auf mehrere Schultern.

Interessant wird es auch in Bühlertann, wo Westgartshausen auf dem Prüfstand steht. Die Gäste liegen hinter den eigenen Erwartungen, während die Gastgeber mehr als im Soll sind. Für Rot am See gilt es nach dem Erfolg in Gerabronn jetzt gegen die noch sieglosen Vellberger nachzulegen. Die Gäste haben zwei Niederlagen und zwei Unentschieden auf dem Konto. Mit einem Erfolg hätte sich Rot am See ein kleines Polster nach hinten zugelegt. Das um so mehr, als beim Nachbarn Hengstfeld nach dem Auftritt beim Tabellenführer in Kirchberg wohl immer noch die Null in der Tabelle stehen dürfte. Zu groß scheinen hier derzeit die Unterschiede in den Statistiken. Kirchberg kassierte erst zwei Gegentore, Hengstfeld 13.