Fußball Topspiel mit harten Bandagen

Eutendorf / Von Werner Ellinger

Die Voraussetzungen waren durch die Tabellenposition vorgegeben. Der Gastgeber als Tabellenzweiter und dann gleich dahinter Dimbach. Es sollte ein Spiel mit viel Hektik, Fouls und Zweikämpfen sein, das in der ersten Hälfte fast aus der Hand des Schiris glitt und auch zur Folge hatte, dass kurz vor dem Halbzeitpfiff ein Gästespieler die rote Karte sah.

Dimbach war mit Spielertrainer Alankus immer brandgefährlich, doch traf es auf eine gut sortierte Eutendorfer Abwehr. Das Spiel gewann durch die frühe Eutendorfer Führung an Fahrt, der die Gäste entgegenzuhalten wussten. Die Eutendorfer 2:0-Führung konnte Dimbach noch egalisieren, musste sich am Ende aber den gefährlichen TSV-Angreifern beugen.

Die frühe Eutendorfer Führung köpfte Vasile Alexandru nach einem Freistoß (7.). Der nächste Treffer für den Gastgeber sollte bald darauf folgen. Nach einem Foul an Martin Lenghel verwandelte dieser den Strafstoß (16.) zum 2:0. Dies sollte dem Eutendorfer Spiel eigentlich Ruhe verleihen, doch die Gäste berannten das Tor der Heimelf erfolgreich. In der 20. Minute setzten sie einen Ball noch an den Pfosten, doch in der 25. Minute fiel der Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß setzte ein Stürmer den Ball zum 2:1 in die Maschen.

Dimbach schlägt zurück

Auch zehn Minuten später sollten die Dimbacher wieder nach einem Freistoß erfolgreich sein, als sie zum 2:2 einnetzten. Dann war Eutendorf wieder an der Reihe. Martin Lenghel verwandelte einen weiteren Strafstoß (37.) zur 3:2-Führung für den Gastgeber. Im weiteren Spielverlauf ging es dann ziemlich robust auf dem Spielfeld zu, was dazu führte, dass ein Gästespieler bei einer Massenrangelei die rote Karte sah.

Im zweiten Abschnitt setzten die Gäste alles auf eine Karte. Eutendorfs Abwehr leistete dabei Großarbeit und konnte einen weiteren Treffer der Gäste verhindern. Der Knockout für die Gäste folgte dann in der 80. Minute: Redouane Bouidia setzte sich auf der rechten Seite durch und sein präzises Zuspiel verwandelte Martin Lenghel zum alles entscheidenden 4:2.

Fazit: Eine gute Leistung der Butz-Elf und ein verdienter Sieg in einer turbulenten Partie.

TSV Eutendorf: Oguzhan Büyükfirat, Jochen Schimanek, Momcilo Pavlovic, Marian Radu, Kevin Philipp, Besfort Gashi, Ionut Päun, Martin Lenghel, Redouane Bouidia, Vasile Alexandru, Vedran Saric, Benjamin Haut, Jordanis Papadopoulos, Mate Karoglan, Mihai Tatar