Fußball Top-Torjäger absolvieren ein Gastspiel in Ottendorf

Top-Torjäger absolvieren ein Gastspiel in Ottendorf

Gaildorf / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga B1 Hohenlohe bezog der führende SV Rieden beim SV Gailenkirchen seine erste Saisonniederlage, blieb aber an der Tabellenspitze. Die Verfolger kamen aber ein Stück näher, vor allem der SV Gailenkirchen hat nur zwei Punkte Rückstand. Der TSV Michelbach/Bilz und die Sportfreunde Bühlerzell II kamen bis auf vier Zähler an den Tabellenführer heran. Das kann noch spannend im vorderen Drittel werden.

Der SV Rieden dürfte im Heimspiel gegen die TSG Waldenburg zum neunten Sieg kommen und vorne bleiben. Der TSV Michelbach/Bilz hat es beim Tura Untermünkheim schon schwerer, denn die Gastgeber erzielten seither die zweitbeste Heimbilanz der Liga. Die Sportfreunde Bühlerzell II sind beim Vorletzten SV Westheim II zu favorisieren und werden in der Spitzengruppe bleiben. Zu favorisieren sind auch der TSV Michelfeld II gegen den TSV Hessental II und der SV Tüngental zu Hause gegen den TSV Ammertsweiler.

Der FC Ottendorf ist um seine Heimaufgabe nicht zu beneiden. Mit dem SV Gailenkirchen reist die angriffsstärkste Mannschaft der Liga an. Die 57 Treffer in zehn Spielen können sich sehen lassen. Die Ottendorfer Abwehr muss nicht nur auf Top-Torjäger Paul Rickert, sondern auch auf Dominik Bitsch und Kevin Braband aufpassen. Diese drei führen auch die Torjägerliste der Liga an. Da sind die 20 Tore des FC Ottendorf eine bescheidene Bilanz. Zwar ist der Gast der klare Favorit, der die drei Punkte benötigt, um auf Platz 2 zu bleiben, doch ob die Gastgeber dem Favoriten das Leben schwer machen können, wird sich zeigen.

VfB Neuhütten – TSV Gaildorf II

Im Heimspiel gegen den TSV Michelbach/Bilz wurde die gute Serie des TSV Gaildorf II beendet. Beim VfB Neuhütten wird es die Gaildorfer Elf schwer haben, denn die Gastgeber verloren noch kein Heimspiel. Zudem kann sich Neuhütten bei einer guten Serie noch Hoffnungen auf den zweiten Rang machen und da wäre ein Sieg gegen den TSV Gaildorf II eine Voraussetzung. Doch ganz kampflos werden die Gaildorfer dem Gegner die Punkte nicht überlassen und ein Remis wäre schon eine respektable Leistung.