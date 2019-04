Die Normannen begannen gleich stark, bereits nach drei Minuten schickte Dennis Wolf Simon Knecht mit einem guten Ball auf die Reise, der flankte von links auf Serkan Uygun, doch dessen Kopfball verfehlte das Villinger Tor nur knapp. Bereits nach 15 Minuten gerieten die Normannen in Rückstand: Stjepan Geng schickte mit einem Traumpass Damian Kaminski Richtung Gmünder Tor, der dann freistehend leichtes Spiel vor Yannick Ellermann hatte und per Außenriss zum 1:0 traf. In der 25. Minute setzte sich Toni Suddoth auf der linken Außenbahn durch, legte für Simon Knecht ab, doch dessen Abschluss wurde ebenso zur Beute vom Villinger Tormann, wie die Granate von Bobo Mayer, die dieser wenig später abfeuerte. Villingens Coach Jago Maric stellte nach der Halbzeit um, beorderte Flügelspieler Teyfik Ceylan nach hinten links und brachte auf der Außenbahn Volkan Bak. Die Gastgeber versuchten nun immer wieder in die Gmünder Schnittstelle zu spielen, doch die Normannen blieben hochkonzentriert und konnten alle Villinger Angriffsbemühungen unterbinden.

Nadelstiche bleiben erfolglos

Gleichzeitig setzten sie immer wieder Nadelstiche und versuchten über die Außenbahnen Gefahr vor das Villinger Tor zu bringen. Ab der 60. Minute setzten die Normannen voll auf Offensive und öffneten dadurch den Gastgebern Räume zum Kontern. So in der 65. Minute, als Teyfik Celan, den freien Raum nutzte und den mitgelaufenen Damian Kaminski bediente, der freistehend am Tor vorbeizielte. Zweimal noch musste Yannik Ellermann bei Kontern durch Kamran Yahaijan retten, hatte aber in der 90. Minute das Glück des Tüchtigen, als Luca Crudo nach einem weiteren Konter nur den Querbalken traf. Zuvor hatte Holger Traub umgestellt und Daniel Stölzel für Dennis Wolf gebracht, mit ihm die Abwehrkette auf eine reine Dreierkette umgestellt und Simon Knecht zusätzlich als weitere Spitze nach vorne beordert. In der Nachspielzeit gab es die letzten Möglichkeiten für die Gäste zum Ausgleich, doch Taktgeber Andreas Mayer nach Vorarbeit von Stephan Fichter und Fabian Kolb nach Zuspiel von Simon Knecht, scheiterten am Villinger Schlussmann.

Villingen - Normannia Gmünd 1:0



Tor: 1:0 Damian Kaminski (15.)

Normannia Gmünd: Yannick Ellermann, Toni Terell Suddoth (71. Fabian Kolb), Simon Knecht, Patrick Lämmle, Stephan Fichter, Simon Fröhlich, Marvin Gnaase, Fabian Kianpour, Dennis Wolf (83. Daniel Stölzel), Andreas Mayer, Serkan Uygun (71. Ferhat Karaca)