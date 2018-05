Fußball-Kreisliga A1 Thomos erzielt drei Treffer

Untersteinbach / Jürgen Kleinhans

Der TSV Gaildorf gewinnt in Untersteinbach mit 1:3. Alle drei Tore gehen auf das Konto von Athanasios Thomos.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein interessantes Kreisliga-A-Spiel zwischen dem TSV Untersteinbach und dem TSV Gaildorf. Trotz technischer und optischer Überlegenheit der Gäste konnte der Gastgeber mit defensiver Spielweise und langen Bällen mehr Nadelstiche versetzen. Aus solch einem Konter fiel dann bereits in der achten Minute das 1:0 für Untersteinbach. Die größte Ausgleichschance für die Kochertalelf vergab in der 19. Minute Fabian Kleinhans, als er freistehend vor dem Gästetorwart nicht traf. Es ging hin und her – zum Teil Riesenmöglichkeiten auf beiden Seiten.

Das Bild änderte sich dann grundlegend für den TSV Gaildorf mit Beginn der zweiten Spielhälfte. Aus einer nun sicheren Abwehr konnte das Kombinationsspiel bis zum gegnerischen Strafraum gestaltet und auch ergebnisorientiert umgesetzt werden. In der 46. Minute rettete noch der Untersteinbacher Pfosten. Aber schon drei Minuten später war das Remis fällig. Durch einen Geistesblitz von Tobias Brändle lief der Ball über Georgios Koukouliatas zu Tobias Kleinhans, dieser legte uneigennützig auf Athanasios Thomos, der zum 1:1 einschoss. Bereits in der 68. Minute dann die Führung für Gaildorf: Koukouliatas setzte sich erneut durch und fand in Thomos den Abnehmer zum 1:2. Die gleiche Szene in der 71. Minute: Thomos erzielte mit einem lupenreinen Hattrick das 1:3. Nun ließ der TSV nichts mehr anbrennen und sicherte sich aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt einen verdienten Auswärtssieg.