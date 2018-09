Fußball-Bezirksliga Thilo Baier macht den Unterschied

Sindringen / Michael Lauckner

Altenmünster liefert eine ganz starke Partie beim Primus ab, reist am Ende dennoch mit leeren Händen heim.

In Sindringen gab es eine sehr intensive Bezirksligapartie zu sehen. Der VfR fand gleich gut ins Spiel und neutralisierte die gefährliche Sindringer Offensive. Bei der ersten Chance für die Gastgeber war VfR-Torspieler Kai Wiedmann zur Stelle. Jonathan Röck brachte auf der Gegenseite einen Freistoß scharf in den Strafraum. Aus dem Rückraum kam Florian Immel an den Ball, doch der wurde rüde im Strafraum vom Ball getrennt. Denis Sami verwandelte den fälligen Elfmeter sicher.

Auch danach fiel Sindringen nicht viel ein, um die Partie wirklich in den Griff zu bekommen. Ein Schuss von Florian Immel ging knapp am Tor vorbei. Kurz vor der Pause die erste Chance für Torjäger Thilo Baier. Nach einer Ecke köpfte er den Ball jedoch nur an die Latte.

Gastgeber machen Druck

Nach der Pause drängen die Gastgeber auf den Ausgleich, doch die Gäste hielten gut dagegen. Nach einem Fehler im Aufbauspiel lief Fabio Roth alleine aufs Gästetor zu, doch Wiedmann verhinderte per Fußabwehr den Ausgleich. Beinahe im Gegenzug wieder ein scharfer Freistoß in den Strafraum der Gastgeber. Jan Rötlich war noch mit der Fußspitze dran, doch der SGM-Torwart war zur Stelle.

Dann aber kam die Zeit von Thilo Baier. Einen weiten Ball hob er über Wiedmann zum Ausgleich ins Tor. Kurz darauf wurde das Leder schön in die Gasse gespielt und wieder monierten die VfR-Spieler abseits. Baier ließ sich nicht beirren und schloss ins lange Eck zum 2:1 ab. Beinahe hätte sich der VfR für die couragierte Leistung noch mit einem Punkt belohnt. Nach Flanke von Moritz Grießhaber kam Jan Rötlich zentral zum Kopfball. Doch der war zu unplatziert und so konnte der SGM-Torspieler den Ball noch klären.