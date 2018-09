Fußball-Kreisliga B2 TAHV verliert Remis-Spiel

Unterweissach / hb

Ein gebrauchter Tag für den TAHV Gaildorf.

Sehr früh bahnte sich ein intensiver Schlagabtausch an und der TAHV suchte sein Glück in der defensiven Grundordnung. Als die Räume geöffnet wurden, gelang Silas Oppl für die Heimelf prompt die Führung (23.). Der TAHV ließ sich nicht beirren, aber Errahman Sakarya (35.) sowie Emrah Bildirici (41.) fehlte das Glück.

Anfangs der 2. Halbzeit drehte der TAHV auf und war gewillt, das Spiel zu drehen. Errahman Sakarya sicherte per Handelfmeter das 1:1 (47.). Später bekam Emrah Bildirici den Ball und bediente Cemil Tahta, der den Ball zum 1:2 unter die Latte hämmerte (61.). Im Verlauf der Schlussphase machte Unterweissach mächtig Druck und kam in der 82. Minute nach einem Eckball zum Ausgleich durch Giuseppe Iorfida. Beide Mannschaften wollten in den letzten Minuten den Siegtreffer, der ‚lucky punch’ gelang Unterweissachs Marco Müller in der Schlussminute.