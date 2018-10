Gaildorf TAHV-Abwehr trumpft auf

Gaildorf / Hasan Balcioglu

Großerlach begann kämpferisch und sehr aggressiv gegen die spielerisch starke Heim­elf. Die Gaildorfer ihrerseits haderte mit dem Untergrund, denn den kampferprobten Gästen spielte der Rasen sehr in die Karten. So merkte man dem TAHV an, dass die Durchschlagskraft mitsamt der spielerischen Leichtigkeit fehlt. Großerlach machte die Räume dicht und es entwickelte sich ein Geduldsspiel für die Elf von Trainer Irfan Kücükatan.

Es dauerte so bis zur zweiten Halbzeit, ehe eine gute Kombination über den rechten Flügel einen Pfostenschuss für die Gäste ermöglichte und die Heimelf aufweckte. Das Erwachen wurde in der 71. Minute belohnt: Nach einem Freistoß wurde Yunus Temiz elfmeterwürdig zu Boden gezerrt, den berechtigten Elfmeter verwandelte Spielführer Errahman Sakarya gewohnt sicher zum späten 1:0. In der Folgezeit brachten beide Mannschaften kein sehenswertes Spiel mehr zustande, sodass es bei dem knappen Ergebnis blieb.