Nach mehr als 100 Tagen Pause startet die Kreisliga A2 heute Nachmittag mit der vorgezogenen Partie zwischen dem TSV Crailsheim II und Gerabronn in den zweiten Teil der Saison.

Dass nach der Vorrunde die Sportfreunde Leukershausen an der Tabellenspitze stehen, ist aufgrund der Entwicklung, die das Team von Trainer Dalibor Zekovic in den letzten Jahren genommen hat, nicht unbedingt überraschend. Von Rang 14 in der Spielzeit 2014/2015 kam die Explosion auf den vierten Tabellenplatz im Folgejahr. Nach dem undankbaren dritten Platz in der Vorsaison konnte sich das Team von der bayrischen Grenze jetzt die Pole­position sichern. Allerdings sind zwei Punkte auf den ersten Verfolger Matzenbach und sechs Punkte auf den Tabellenachten Westgartshausen bei Weitem noch kein Ruhekissen.

Das Tabellenmittelfeld besteht derzeit gerade einmal aus den beiden Mannschaften des SC Bühlertann und des TSV Crailsheim II. Mit dem TV Rot am See auf dem elften Platz, der nur fünf Punkte Vorsprung vor Schlusslicht Hengstfeld hat, beginnt ein Quintett, das gegen den drohenden Abstieg kämpft.

Dementsprechend kann das Einstiegsspiel in die Rückrunde an diesem Wochenende für viele der Mannschaften aus der Kreisliga A2 bereits extrem richtungsweisend sein. Beim heutigen Auftaktmatch darf man gespannt sein, wie sich Vorjahresvizemeister Gerabronn beim TSV Crailsheim II schlägt. Die Gäste haben, nachdem sich die Wege mit Teammanager Volker Beck getrennt haben, ihr Saisonziel auf einen Mittelfeldplatz herabgestuft. Aber bei nur sechs Punkten Rückstand auf den Primus und der gemeinsam mit Matzenbach torgefährlichsten Angriffsreihe der Vorrunde wäre es wohl für die Mannschaft von Marcus Hutzenlaub noch zu früh, um die Flinte ins Korn zu werfen. Die Gastgeber blieben bisher hinter ihren Erwartungen zurück, können aber frei aufspielen, da wohl weder nach vorne noch nach hinten viel passieren kann.

Ex-Bezirksligisten im Duell

Morgen stehen dann von der Tabellensituation her die Partien Gründelhardt – Kirchberg und Westgartshausen – Matzenbach ganz besonders im Fokus. Im Duell der beiden Ex-Bezirksligisten hatte im Hinspiel Kirchberg mit einem überraschend deutlichen 4:0 den besseren Start. Im Lauf der Vorrunde haben sich die Zeichen dann geändert. Kirchberg, das am neunten Spieltag noch an der Spitze lag, ist jetzt auf Rang 5. Gründelhardt vergab durch die Niederlage im Nachholspiel gegen Matzenbach den Sprung auf Platz 2 und ist derzeit, mit einem Punkt Vorsprung auf die Gäste, Vierter.

In der Partie zwischen Westgartshausen und Matzenbach stehen die Gastgeber unter Zugzwang. Als Tabellenachter liegen sie sechs Punkte hinter Leukershausen und vier Punkte hinter den Gästen aus Matzenbach. Beide Teams haben ihre Stärken eindeutig im Angriff, sind dafür aber in der Defensive verwundbar, sodass die Partie ähnlich torreich wie beim Matzenbacher 3:2-Sieg im Hinspiel werden könnte.

Beim ersten Auftritt von Tabellenführer Leukershausen beim Schlusslicht in Hengstfeld sprechen alle Statistiken klar für den Primus. Hengstfeld konnte in seinen bisherigen sieben Heimspielen nur einen Punkt gewinnen und dabei gerade einmal vier Tore erzielen. Allerdings dürfen Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen, nach einer derart langen Pause sicher nicht unterschätzt werden und Leukershausen hat seine drei Saisonniederlagen jeweils auf fremdem Platz kassiert.

Ähnlich klar lastet die Favoritenbürde beim Spiel in Vellberg auf dem FC Langenburg. Der Aufsteiger hat als Tabellendritter bisher absolut positiv überrascht. Der FCL wird sich aber noch an das Unentschieden zum Rundenauftakt gegen die morgigen Gastgeber erinnern.

Der Erfolg des SV Ingersheim in der Vorrunde beim TV Rot am See war für viele sicher überraschend. Mittlerweile hat sich das Team von Erich Bauer und Daniel Probst aber in der Spitzengruppe eingenistet. Die Gäste haben sicher nichts zu verschenken, aber angesichts der Tatsache, dass in den bisherigen Auswärtsspielen erst vier Punkte gewonnen werden konnten, spricht hier fast alles für einen Erfolg der Heimelf.

Aufsteiger Obersontheim II tut sich bisher noch schwer und ist neben Hengstfeld und Brettheim das einzige Team, dessen Punkteausbeute noch im einstelligen Zahlenbereich liegt. Von daher wäre morgen ein Erfolg im Derby gegen Bühlertann, welches das Hinspiel klar mit 4:0 Toren für sich entscheiden konnte, immens wichtig, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Samstag, 9. März, 13 Uhr

TSV Crailsheim II – TSV Gerabronn

Sonntag, 10. März, 13 Uhr

TSV Obersontheim II – SC Bühlertann

Sonntag, 10. März, 15 Uhr

SV Gründelhardt – TSG Kirchberg, SV Westgartshausen – FC Matzenbach, Spvgg Hengstfeld – Spfr. Leukershausen, TSV Vellberg – FC Langenburg, SV Ingersheim – TV Rot am See