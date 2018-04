Fußball Sulzbachs Heimnimbus ist dahin

Sulzbach-Laufen / Christian Köger

Schon nach neun Minuten hätte der SV Kaisersbach nach einem umstrittenen Foulelfmeter durch Timo Walter in Führung gehen können, aber Sulzbach-Laufens Torwart Haas ahnte die Ecke und konnte parieren. Das 1:0 für die Gäste fiel in der 20. Minute, als der sträflich frei stehende Stipe-Stefan Zovko einköpfen konnte.

Die beste Chance auf den Ausgleich hatten die Sulzbacher in der 38. Minute, als der Kaisersbacher Keeper einen Köger-Frei­stoß von der linken Seite noch an den Pfosten lenkte und beim anschließenden Eckball das Leder an die Latte ging. Typisch für diesen Tag die 45. Minute: Im Strafraum wurde M. Hägele aus kur­zer Distanz an den Arm geschossen und wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Marcel Widmaier verwandelte sicher zum 2:0.

Kritik am Unparteiischen

Zwar hatte die Heimelf in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, aber außer einer vergebenen Möglichkeit von D. Köger in der 60. Minute gab es keine zwingenden Torchancen auf beiden Seiten mehr.

Den Schlusspunkt in der Partie setzte der Unparteiische, der aus Sicht der Gastgeber diesen Namen nicht verdient hatte, in der 75. Minute, als er M. Hägele völlig unverständlich die Ampelkarte zeigte und ihn zum Duschen schickte.

So blieb es beim letztlich verdienten Sieg des SV Kaisersbach, weil dem TSV Sulzbach-Laufen einfach die Durchschlagskraft fehlte.

Als Nächstes steht für den Tabellensechsten aus dem Kochertal ein Auswärtseinsatz an. Am Sonntag spielt der TSV Sulzbach-Laufen beim VfL Winterbach. Der Gastgeber nimmt derzeit Platz 12 in der Tabelle der Bezirksliga Rems-Murr ein.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Patrick Epple (65. Bastian Müller), Marcel Hägele, Simon Hagel, Friedrich Rühle, Marcel Retter, Paul Kunz, Andreas Stein, Jochen König, Simon Jäger (83. Dennis Riek), Daniel Köger (83. Max Markowetz).