Fußball Sulzbach verliert Kellerduell

Leutenbach / Steffen Bauer

Bei winterlichen Temperaturen tasteten sich beide Mannschaften am Sonntag auf dem Kunstrasen in Leutenbach zunächst ab. Für beide Teams ging es an diesem Tag um viel. In der 15. Minute hatten die Sulzbacher Glück, als ein Freistoß von der Strafraumkante nur an den Pfosten ging. In der 28. Minute gelang dann Nellmersbach der Führungstreffer. Berkowitsch konnte nach einer Ecke einköpfen.

In der 32. Minute erhöhte Nellmersbach auf 2:0. Eine Flanke von rechts konnte Karatekin in der Mitte verwerten. In der 34. Minute hatte Munz eine gute Möglichkeit. Sein Schuss ging aber am Tor vorbei. In der 36. Minute erhöhte Nellmersbach auf 3:0. Nach einem Freistoß war es wieder Karatekin, der per Kopf traf. In der 65. Minute folgte das 4:0. Einen Fernschuss konnte der Sulzbacher Torhüter nicht festhalten. Erneut war es Karatekin, der richtig stand und einschieben konnte. In der 68. Minute gelang dem TSV Sulzbach-Laufen der Ehrentreffer. Nach einem Querpass von Marek Hähnel von der linken Seite musste Munz nur noch einschieben. Der TSV steht nun auf einem direkten Abstiegsplatz. ­­

Es ist eine Leistungssteigerung ­notwendig, um die Punkte für

den Verbleib in der Bezirks-

liga ­Rems-Murr zu sammeln.



TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Patrick Epple (45. Bastian Müller), Friedrich Rühle, Jannik Riexinger (70. Alexander Seitz), Marcel Hägele, Simon Hagel, Jochen König (45. Dennis Riek), Markus Haas, Stephan Munz, Simon Jäger, Marek Hähnel.