Fußball Sulzbach muss gewinnen

Backnang / Hans Buchhofer

Praktisch aus der Bezirksliga Rems-Murr abgestiegen ist der FC Viktoria Backnang, der weit abgeschlagen auf dem letzten Platz zu finden ist. Dann folgen sechs Mannschaften, die nur von einem Punkt getrennt sind. An der Spitze liefern sich die führende SG Schorndorf und der SV Remshalden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schorndorf spielte schon Donnerstag beim SV Kaisersbach und hat ein spielfreies Osterwochenende. Der SV Remshalden kickt am Ostersonntag beim SV Fellbach II, der stark gefährdet ist. Ob Allmersbach als Tabellendritter noch den Anschluss an das Führungsduo finden wird, hängt auch davon ab, wie sich die Elf morgen bei der TSG Backnang II schlagen wird. Auch die Backnanger sind voll im Abstiegskampf dabei. Beim SC Korb erwartet die Zuschauer ein Abstiegsduell gegen Oberbrüden. Schon heute erwartet der VfR Murrhardt den SV Unterweissach. Falls der Gast gewinnt, kann er sich eventuell noch in den Kampf um Platz zwei einmischen. Die Kochertäler waren am Sonntag spielfrei, doch ihre Situation hat sich verschlechtert. Auch der TSV Sulzbach-Laufen gehört zu den Mannschaften, die voll im Abstiegskampf verwickelt sind. Umso wichtiger wäre am Montag ein Sieg beim Schlusslicht FC Viktoria Backnang. Von der Papierform her müsste die Sache eine klare Angelegenheit für den TSV sein, doch man weiß nie, wie sich ein Spiel entwickelt. Betrachtet man die Leistungen der Kochertäler in den letzten Spielen, dann braucht man sich keine allzu großen Sorgen machen.