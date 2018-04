Fußball Sulzbach läuft locker gegen Fellbach auf

Sulzbach-Laufen / Hans Buchhofer

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Rems-Murr konnte sich am Sonntag die führende SG Schorndorf gegen den Tabellenzweiten SV Allmersbach durchsetzen und hat nun sieben Punkte Vorsprung. Doch zu sicher dürfen sich die Schorndorfer noch nicht fühlen, denn die Allmersbacher haben drei Spiele weniger ausgetragen.

Schorndorf muss morgen beim TSV Nellmersbach antreten. Der Gastgeber startete gut nach der Winterpause, doch in den letzten fünf Spielen landete Nellmersbach keinen Sieg mehr. Der SV Allmersbach hat ein Heimspiel gegen den SV Unterweissach und wird alles versuchen, seine Chance auf den Titel zu wahren. Das funktioniert aber nur mit einem Sieg.

Dämpfer für Remshalden

Der SV Remshalden kassierte bei der TSG Backnang II eine empfindliche Abfuhr und dürfte mit solchen Leistungen kaum noch um den zweiten Rang mitspielen. Im Heimspiel gegen den VfR Murrhardt will Remshalden wieder Gas geben. Winterbach ist drauf und dran, den Abstieg zu verhindern. Ob aber beim SV Kaisersbach etwas zu holen ist, muss sich erst noch zeigen. Korb ist nach dem Sieg am Mittwoch gegen den VfR Murrhardt im Spiel beim FC Viktoria Backnang zu favorisieren und der TSV Oberbrüden hofft im Heimspiel gegen die TSG Backnang II auf den siebten Saisonsieg. Der Sieg am Mittwoch gegen Unterweissach zahlte sich für den TSV Sulzbach-Laufen endlich auch in der Tabelle aus. Die Kochertäler kletterten vom neunten Platz auf den vierten Rang und dürften ihre ohnehin geringen Sorgen um den Klassenerhalt los sein. Mit dem SV Fellbach II kreuzt morgen erneut eine gefährliche Truppe im Kochertal auf. Die Gäste haben sich im Vergleich zur Hinrunde gewaltig gesteigert, wie ihre letzten Ergebnisse zeigen. Aus den zurückliegenden vier Spielen holten die Fellbacher acht Punkte und werden alles versuchen, auch im Kochertal Punkte entführen zu können. Doch die Gäste treffen auf einen Gegner, der mit seinen Siegen viel Selbstvertrauen getankt hat und mit einem Sieg noch mehr Abstand nach unten erreichen will. Vor allem der Sieg des TSV Sulzbach-Laufen am Mittwoch gegen den SV Unterweissach war optimal, denn nun können die Kochertäler beruhigt den restlichen Spielen entgegensehen.