Hallenfußball Sulzbach in Form

Hallenfußball /

Mit dem Sieg des TSV Sulzbach-Laufen bei den Aktiven endete das Hallen-Fußballturnier der Spvgg Unterrot. Bei den Nachwuchsteams trugen sich der SSV Ulm, die JSG Frickenhofen/Sulzbach und der TSV Gaildorf in die Siegerliste ein.

17 Mannschaften traten zum Aktiventurnier der Spvgg Unterrot in der Gaildorfer Sporthalle an. Nach der Vorrunde war für Kirchenkirnberg, Hessental, den TAHV Gaildorf, Eutendorf, Ammertsweiler, Neulautern, den FC Heilbronn und Egolsheim das Turnier bereits beendet. Dieses Schicksal traf dann im Viertelfinale auch die Mannschaften aus Aldingen, Ruppertshofen, Unterrot und Kaisersbach. Im ersten Halbfinale setzte sich der TSV Sulzbach-Laufen gegen den TSV Althütte durch. Im zweiten Halbfinale löste der SSV Gaisbach gegen den TSV Gaildorf das Ticket für das Endspiel, musste sich dort dann aber dem TSV Sulzbach-Laufen geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei hatte Althütte gegen die Gaildorfer die Nase vorn.

Vor den Aktiven waren die Nachwuchskicker im Einsatz. Zehn Teams spielten bei den E-Junioren. Nach der Vorrunde mussten der TSV Eutendorf, der FV Sulzbach/Murr, der FC Oberrot, die SK Fichtenberg 2, der TSV Gaildorf und der FC Eschach vorzeitig zum Duschen. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich die SK Fichtenberg 1 mit 2:0 gegen die Spvgg Unterrot durch. Im Finale standen sich die beiden Gruppensieger gegenüber. Mit einem 4:0-Erfolg gegen den TSV Heubach holte sich der SSV Ulm, der sich in der Gruppe nur mit knappem Vorsprung vor Unterrot den ersten Platz gesichert hatte, den Turniersieg.

Ebenfalls zehn Teams traten bei den D-Junioren an. In der Gruppe A stand die JSG Frickenhofen/Sulzbach-Laufen ungeschlagen auf dem ersten Platz vor der SG Schechingen/Abstgmünd/Hohenstadt. Auf den Plätzen folgten der TSV Althütte, die SK Fichtenberg und der TSV Eutendorf. In der Gruppe B marschierte der TSV Gaildorf ungeschlagen durch die Vorrunde. Es folgte die SG Großdeinbach/TSB Gmünd. Ausgeschieden waren der FC Oberrot, der SC Bühlertann und die Spvgg Unterrot. Im Spiel um Platz 3 unterlag dann die SG Schechingen/Abstgmünd/Hohenstadt der SG Großdeinbach/TSB Gmünd knapp mit 1:2. Im Finale setzte sich die JSG Frickenhofen/Sulzbach-Laufen klar mit 5:1 gegen den TSV Gaildorf durch.

Vier Mannschaften hatten bei den G-Junioren gemeldet. Doch die Bambini des TSV Eutendorf traten nicht an. So spielten die Mannschaften eine Doppelrunde. Am Ende setzte sich der Nachwuchs des TSV Gaildorf vor der Spvgg Unterrot und dem FV Sulzbach/Murr an die Spitze. Bei der Siegerehrung dankte Turnierorganisator Andreas Zauner und Turnierleiter Alfred Schulz den Mannschaften, Schiedsrichtern und den vielen Helfern.