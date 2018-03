Fußball Sulzbach erwartet nächste Prüfung

Sulzbach-Laufen / Hans Buchhofer

In der Fußball-Bezirksliga Rems-Murr setzte sich wieder der SV Remshalden nach dem erwarteten Sieg gegen den FC Viktoria Backnang an die Spitze, da die SG Schorndorf überraschend im Heimspiel gegen den VfL Winterbach die Segel streichen musste. Nutznießer dieser Entwicklung war der SV Allmersbach, der den SC Korb bezwang und nun wieder den Kontakt zum Spitzenduo herstellte.

Der SV Remshalden tritt morgen beim FSV Waiblingen an, der eine klare Niederlage in Nellmersbach kassierte. Die SG Schorndorf scheint Probleme zu haben und wird enorme Schwierigkeiten bei der TSG Backnang II bekommen, die aus dem Tabellenkeller heraus möchte. Auch der SV Allmersbach muss beim SV Fellbach II aufpassen, da der Gegner ebenfalls von unten wegkommen will. Falls der VfL Winterbach das Heimspiel gegen den SV Unterweissach gewinnt, wäre der VfL zunächst auf einem gesicherten Rang gelandet. Einen entsprechenden Platz strebt auch der TSV Nellmersbach beim SC Korb an, der aber das gleiche Ziel verfolgt.

Das Polster soll wachsen

Der TSV Sulzbach-Laufen konnte in den vergangenen Spielen gegen Remshalden und am Sonntag in Oberbrüden überzeugen und verließ die Abstiegsplätze. Allerdings ist das Polster der Fußballer von Trainer Pascal Horntasch zu den gefährdeten Rängen noch nicht so groß, dass sich die Kochertäler zurücklehnen können. Das weiß die Mannschaft, die im Heimspiel gegen Kaisersbach wieder Vollgas geben will. Drei Punkte wären eine optimale Ausbeute, und der Abstand nach unten wäre beruhigend. Allerdings reisen auch die Kaisersbacher mit dem Blick nach unten an, denn ihr Polster zum Relegationsplatz beträgt auch nur vier Punkte.