Fußball Sulzbach erwartet den Tabellennachbarn aus Murrhardt

Sulzbach-Laufen / Hans Buchhofer

So langsam kommen die Fußballtabellen dank der vielen Nachholspiele in Ordnung. In der Bezirksliga Rems-Murr werden heute Abend drei Spiel nachgeholt. Der Knüller am heutigen Mittwoch ist der Lokalschlager des TSV Sulzbach-Laufen gegen den VfR Murrhardt. Dank des Sieges der Kochertäler am Sonntag gegen die TSG Backnang II können die Platzherren einigermaßen beruhigt auflaufen. Ihr Ziel ist klar: Sie wollen bis Saisonende ihren sechsten Tabellenplatz verteidigen. Mit einem Heimsieg gegen Murrhardt wären sie dieser Vorgabe ein gutes Stück näher gekommen.

Der SV Unterweissach wäre über einen Sieg gegen den SV Kaisersbach sehr froh, denn der Abstand nach unten kann sich dramatisch verringern. Der SV Fellbach II zieht wie gewohnt den Kopf aus der Abstiegsschlinge. Dass aber ein Heimsieg gegen den Tabellenzweiten SV Allmersbach gelingen wird, ist eher unwahrscheinlich.

In der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr werden heute zwei Spiele und morgen noch eine Partie ausgetragen. Der TSV Lippoldsweiler erwartet heute den TSV Rudersberg und der VfR Birkmannsweiler den TSC Murrhardt. Der VfR Birkmannsweiler schwebt in Abstiegsgefahr. Morgen spielt noch Tabellenführer Steinbach II und will mit einem Heimsieg gegen den FSV Weiler die Meisterschaft feiern.

In der Fußball-Kreisliga B2 Rems-Murr hat wohl der SV Spiegelberg gegen den Alexander Backnang keine Chance. Die Backnanger müssen gewinnen, um auf zwei Punkte gegen die führende Spvgg Kleinaspach he­ranzukommen.