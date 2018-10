Fußball Stimpfach macht Boden gut

Satteldorf / Von den Vereinen

GSV Waldtann – TSV Goldbach

1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Kevin Wüstner (68.), 1:1 Dennis Lahn (84.)

Ein umkämpftes Derby auf Augenhöhe ging letztlich Remis aus. In der 68. Minute traf der GSV durch Spielmacher Kevin Wüstner mit einem sehenswertes Treffer von der Mittellinie aus zur Führung. Genauso technisch stark erzielte kurz vor Spielende Dennis Lahn das Tor zum 1:1. – Reserven: 1:4

SV Onolzheim – VfR Altenmünster II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Marc Schürle (21.), 2:0 Philipp Blank (89.)

Ein verdienter Sieg gelang den Onolzheimern im Stadtteilderby. Die Anfangsphase war relativ ausgeglichen, viel zu sehen war von beiden Mannschaften nicht. Das 1:0 für den SVO fiel dann nach einer schönen Flanke von Ersatzkapitän Jonas Soldner. In der Mitte stand Marc Schürle ganz frei und erzielte per Kopf die Führung. Im weiteren Verlauf hatte die Heimelf gute Chancen, die Führung auszubauen, aber wieder mal wurden die Chancen leichtfertig liegen gelassen. Mitte der zweiten Halbzeit kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, schlossen aber nicht einmal wirklich gefährlich. Die Entscheidung gelang Philipp Blank durch ein Solo kurz vor Schluss.

KSG Ellrichshausen – TSV Unterdeufstetten 3:2 (2:2)

Tore: 1:0 Florian Ilgenfritz (17., FE), 2:0 Daniel Breitschwerd (28.), 2:1 Martin Rokowski (30.), 2:2 Nico Pfeiffer (43.), 3:2 Daniel Breitschwerd (78.)

Mit dem zweiten Sieg in Folge bestätigt die KSG ihren Aufwärtstrend. In den ersten 30 Minuten war die „Klein-Truppe“ kaum wiederzuerkennen. Nach einem Foul am durchgebrochenen Schön verwandelte Florian Ilgenfritz den fälligen Strafstoß. Pech hatten die Gäste bei Etzels Pfostenkracher. Die Hausherren spielten weiter mutig nach vorne, einige gute Chancen blieben jedoch ungenutzt. Spielführer Daniel Breitschwerd nutzte einen Abwehrfehler zum 2:0. Die Gäste antworteten aber prompt mit dem Anschlusstreffer durch Spielertrainer Martin Rokowski. Kurz vor der Pause glich Nico Pfeiffer aus. Unterdeufstetten war im zweiten Durchgang zunächst wesentlich präsenter als die Hausherren. Es dauerte gute zwanzig Minuten, ehe Ellrichshausen wieder allmählich stabiler wurde. Erneut Daniel Breitschwerd staubte einen abgewehrten Ball zum 3:2 ab. Die Gäste hatten in der spannenden Schlussphase Pech, ein Freistoß von Rokowski streifte über die Latte des KSG-Gehäuses. – Reserven: 5:5

ESV Crailsheim – SSV Stimpfach

0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Raphael Klein (29.), 0:2 Patrick Stegmaier (47.)

Am Ende reichten den Gästen drei, vier gute Aktionen für einen schmeichelhaften Sieg. Insgesamt war es eine offene Partie mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten, doch die Tore schossen die Gäste. Nachdem Raphael Klein in der zweiten Minute nur die Latte traf, vollendete er nach einem Missverständnis in der Eisenbahner Hintermannschaft eiskalt ins lange Eck. Der ESV verpasste es in der ersten Halbzeit, durch Sven Schwanicke und Fehmi Marmullakaj den Ausgleich zu machen. Aber auch Stimpfach hätte durch den ehemaligen ESV-Spielertrainer Sascha Tremmel nachlegen können, doch sein Distanzschuss touchierte nur den Pfosten. Gleich nach Wiederanpfiff gelang den Stimpfachern die Vorentscheidung. Einen Konter schlossen Klein und Patrick Stegmaier gekonnt ab. Danach spielte nur noch die Heimelf, doch mehrfach wurden klare Chancen nicht verwertet. Die größten hatten Brumm und Engelhardt, doch sie scheiterten freistehend am Gästekeeper. Stimpfach verlagerte sích aufs Kontern, war aber bei den sich bietenden Gelegenheiten zu unkonzentriert. – Reserven: 6:5

FC Honhardt – TSV Ilshofen III 0:0

Der Liganeuling hielt über die gesamte Spielzeit sehr gut mit und stellte im zweiten Spielabschnitt sogar die bessere Elf. Deshalb ist das torlose Remis letztlich auch dem Spielverlauf entsprechend. In der ersten Hälfte hätte der FC nach Torgelegenheiten führen können. Nach dem Seitenwechsel hätten auch noch Alex Jawara und Marcel Hopf das Spiel für Honhardt entscheiden können, doch beide schlossen sich der beiderseitigen Ladehemmung der Stürmer an.

SV Tiefenbach - Spvgg. Satteldorf II 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Antonio Fernandez (25.), 1:1 Giorgi Toroshelidze (45., FE), 2:1 Sascha Sackreuter (80.), 2:2 Antonio Fernandez (90. + 3.)

In der Anfangsphase kam Tiefenbach nur schwer ins Spiel und Satteldorf hatte die zwingenderen Aktionen vor dem Tor. Beim 1:0 umspielte Antonio Fernandez seinen Gegenspieler und versenkte den Ball im kurzen Eck. Erst zehn Minuten später kam der Tabellenführer zu seiner ersten Torchance. Mit dem Halbzeitpfiff bekam die Heimelf einen Elfmeter zugesprochen und konnte jenen zum Ausgleich nutzen. Nach der Halbzeitpause hatte dann Tiefenbach etwas mehr vom Spiel, klare Torchancen blieben aus. Von Satteldorfer Seite kam lange auch nicht viel. So führte ein Freistoß von der Seitenlinie, der sich ins lange Toreck senkte, zur Tiefenbacher Führung. Hierbei hatte sich der Gästetorwart verschätzt. Die Heimelf schaffte es jedoch nicht, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Praktisch mit dem Schlusspfiff kam erneut Antonio Fernandez frei vor dem Tor zum Schuss und sorgte noch für den nicht unverdienten Ausgleich.

SV Großaltdorf – VfB Jagstheim

0:3 (0:2)

Tore: 0.1 Sven Thumm (11.), 0:2 Dennis Stadtmüller (44.), 0:3 John Humpfer (90.)

Der Gastgeber geriet bereits früh in Rückstand, als Sven Thumm für die Führung der Gäste sorgte. Eine Minute vor der Halbzeitpause musste Großaltdorf den zweiten Gegentreffer durch Dennis Stadtmüller hinnehmen. Die Jagstheimer machten in der Schlussminute alles klar. Den 0:3-Endstand stellte John Humpfer her.