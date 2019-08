Ein durchaus couragierter Auftritt brachte den Oberliga-Fußballern des SSV Reutlingen einen 3:0-Erfolg über den FC 08 Villingen ein. Die Südbadener, die in der Vorwoche den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal am Rande der Niederlage hatte, enttäuschten am Samstag aber auch auf der ganzen Linie.

Die Hausherren gaben von Beginn den Ton an und so hatte ein Großteil der 876 Zuschauer nach einer guten Viertelstunde den Torschrei bereits auf den Lippen, als Raphael Schneider einen kapitalen Fehlpass der Villinger im Spielaufbau schnappte und sich Richtung Gästetor aufmachte. Schneider brauchte vor FC-Keeper Hoxha aber viel zu lange und so war die Chance auf die Führung dahin. 180 Sekunden später klingelte es dann aber doch im Kasten des FC 08. Eine Freistoß-Flanke von Luca Wöhrle nickte Neuzugang Willie Sauerborn am langen Pfosten gekonnt ein.

Nach einer knappen halben Stunde musste Reutlingens Cheftrainer Maik Schütt erstmals wechseln. Bei Onesi Kuengienda ging es auf Grund einer Muskelverletzung nicht weiter, Armin Zukic ersetzte ihn. Der vom VfL Sindelfingen aus der Verbandsliga gekommene Stürmer zeigte zugleich dann auch sein Können. Der 24-Jährige fackelte nach einem Steilpass von Sauerborn nicht lange und hämmerte das Spielgerät unter Zuhilfenahme des Innenpfostens ins Netz der Gäste (45.).

Wer im zweiten Spielabschnitt dachte, dass die Villinger sich nochmals aufrappeln würden, wurden bitter enttäuscht. Die Maric-Truppe ließ jegliche Art von Engagement und Leidenschaft vermissen und dies nutzte der SSV Reutlingen gnadenlos aus und erspielte sich eine Reihe an Torchancen. „Wenn man uns heute Vorwürfe machen will, dann lediglich, dass wir nicht noch mehr Tore geschossen haben“, sagte Tom-Patrick Schiffel nach der Partie, der die 05er für den verletzten Pierre Eiberger als Kapitän auf das Feld führte.

Und in der Tat hätte die Begegnung schon viel früher entschieden sein müssen, doch Raphael Schneider (60.) und Felix Heim (63.) brachten das Spielgerät einfach nicht im Gehäuse der Gäste unter.

So mussten die Reutlinger bis zur 83. Minute warten, bis Luca Wöhrle einen 19-Meter-Freistoß gekonnt im Winkel versenkte und den Sieg eintütete.

„Der Sieg tut natürlich sehr, sehr gut. Wir haben schon eine Drucksituation gespürt und wussten nach zuletzt zwei Unentschieden nicht so recht, wo wir stehen. Wir wollten heute mit viel Leidenschaft und Laufbereitschaft Fußball spielen. Wir hätten die eine oder andere Torchance zielstrebiger ausspielen und höher gewinnen müssen. Aber wir müssen Demut zeigen und weiter hart arbeiten, denn bisher haben wir noch nichts erreicht“, sagte Reutlingens Cheftrainer Maik Schütt nach dem ersten Saisonsieg.