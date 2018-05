Fußball-Landesliga Platz zwei erneut verpasst

Schluchtern / Volker Ehrmann

Die Spvgg Satteldorf erkämpft sich bei hohen Temperaturen einen Punkt im Landesligaspiel in Schluchtern.

Am Ende des Landesligaspiels waren beide Mannschaften nicht begeistert über das Ergebnis, aber durchaus zufrieden: Schluchtern, weil der Punkt im Abstiegskampf sehr wichtig sein kann, aber mit einem Dreier hätten die Gastgeber sich natürlich fast aller Abstiegssorgen entledigt; die Satteldorfer, weil der erkämpfte Punkt im erwartet schweren Auswärtsspiel sie weiter im Aufstiegsrennen hält, sie jedoch mit einem Dreier an Löchgau vorbeigezogen wären, weil der FV in Kornwestheim nur 1:1 gespielt hat. Löchgau bleibt einen Punkt vor Satteldorf, die Spvgg hat aber das deutlich bessere Torverhältnis.

Die Geschichte des Spiels Schluchtern gegen Satteldorf ist schnell erzählt. Bei hochsommerlichen Temperaturen waren beide Mannschaften bemüht das Geschehen an sich zu reißen. Dies gelang in puncto Ballbesitz den Gastgebern deutlich besser. Doch die stabile Abwehr um Spvgg-­Spielführer Andreas Etzel ließ ­gegen die Schluchterner keine Torchancen in der ersten Halbzeit zu.

Die Satteldorfer waren hingegen in der zweiten Halbzeit durch ihr schnelles Umschaltspiel immer wieder gefährlich. So rettete der starke Schluchterner Torwart mit einer überragenden Parade in der 35. Minute nach einer Chance von Martin Kreiselmeyer. Michael Eberlein hatte den Ball von links nach innen gepasst und Kreiselmeyer schaltete im Fünfmeterraum am schnellsten, doch scheiterte er am Torhüter der Gastgeber. Auch einen Schuss von Tobias Becker aus der Distanz wehrte der stark spielende Keeper aus Schluchtern ab.

In der zweiten Halbzeit schafften es die Gastgeber dann immer wieder gefährlich vor dem Satteldorfer Gehäuse aufzutauchen. Doch Nennenswertes sprang dabei nicht heraus. Umgekehrt hatte Firat Doganay die größte Torchance des Spiels. Doch aus kürzester Distanz brachte er den Ball nicht im Tor der Gastgeber unter.

So blieb es am Ende in einem guten Landesligaspiel bei der verdienten Punkteteilung. Beide Mannschaften wissen wohl erst nach Saisonende, ob dies nun ein Punktgewinn war oder ob ein Dreier nicht doch vonnöten gewesen wäre, um das anvisierte Ziel zu erreichen.