Fußball Sportfreunde treffen auf Gaisbach

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

„Es war ein glücklicher Punktgewinn, das muss man realistisch so sehen.“ Sportfreunde-Trainer Petar Kosturkov räumt ein, dass beim 2:2 in Pflugfelden der Gegner besser war. „Sie waren uns spielerisch an diesem Tag überlegen. Wahrscheinlich auch, weil sie immer auf dem Kunstrasen trainieren.“ Trotzdem habe seine Mannschaft wieder Moral gezeigt und einen 0:2-Rückstand aufgeholt. „In der Vorsaison hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft. Dieses Jahr stimmt der Teamgeist“, freut sich der bulgarische Trainer.

Nach dem Auswärtsspiel beim Dritten Pflugfelden kommt am Samstag mit dem SSV Gaisbach der Tabellenvierte nach Hall. „Sie sind als Aufsteiger eines der Überraschungsteams. Vorne haben sie schnelle Leute wie Kevin Alankus und Pietro Palumbo. Sie haben nicht viele Neuzugänge gehabt. Daher trägt die Aufstiegseuphorie noch die Mannschaft“, analysiert Kosturkov den nächsten Gegner.

Verzichten müssen die Sportfreunde auf Tobias Hornung, der sich in Pflugfelden am Schienbein verletzt hat. „Er hat am Anfang der Woche ein MRT in Heilbronn gemacht. Heute bekommt er die Ergebnisse. Hoffentlich ist es nur eine schwere Prellung“, sagt Kosturkov. Er rechnet damit, dass Hornung mindestens drei Wochen fehlen wird. Auch Jason Orzol ist weiterhin verletzt. Tim Großberndt, der sich im März einen Kreuzbandriss zugezogen hat, hat nun mit dem Lauftraining begonnen. Er soll in der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder zum Team stoßen.

Info Sportfreunde Schwäbisch Hall – SSV Gaisbach, Samstag, 14 Uhr