„Es war hektisch. Die Oeffinger haben nahezu jede Entscheidung des Unparteiischen kommentiert“, berichtete Sportfreunde-Abteilungsleiter Eberhard Döring kurz nach Ende der gestrigen Partie.

Spielfluss kam kaum auf, auch weil die Abwehrreihen kompromisslos dazwischen gingen. „In der ersten Hälfte haben wir bestimmt fünf Spielbälle gebraucht.“ Doch die Spielgeräte landeten nicht nur neben dem Sportplatz – nach sechs Minuten lag der Ball im Haller Tor. Die Oeffinger hatten einen langen Ball geschlagen. Diesen hatte Simon Glück unterschätzt. Lutonda Ntiti schnappte sich den Ball und ließ Torhüter Yannic Weiss keine Chance.

Chancen zum Ausgleich hatten die Haller zwar, doch es habe kaum Höhepunkte gegeben, meinte Eberhard Döring. „Es kam einfach kein Spielfluss zustande. Und wenn der Ball einmal lief, haben wir auch Fehler gemacht.“ Zudem verletzte sich auch noch Joshua Voigt mit Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel. Für ihn kam nach der Pause Niklas Vuletic.

Spielerisch wurde es nach dem Wechsel kaum besser, doch die Haller ließen sich von der weiter anhaltenden Hektik nicht beeindrucken. Nach 50 Minuten bediente Angelo Tulino den mitgelaufenen Günter Schmidt, der zum Ausgleich traf. Sechs Minuten später konnte der Oeffinger Torhüter einen Schuss von Tim Großberndt noch abwehren, doch im Nachsetzen war Volkan Demir erfolgreich. In der 60. Minute hätte Günter Schmidt das 1:3 machen können, aber er zielte knapp vorbei.

So musste Yannic Weiss kurz darauf zweimal mit den Fäusten parieren. Die Hektik ließ nicht nach. Das hatte Folgen: Nach 79 Minuten sah Oeffingens Trainer Haris Krak Rot und musste seine Coachingzone verlassen. In den Schlussminuten machten die Gastgeber noch viel Druck, aber Torchancen gab es keine. „Der Schiedsrichter musste von Ordnern geschützt den Platz verlassen“, berichtete Eberhard Döring. Sein Fazit zu der Partie: „Wir haben ein richtiges Drecksau-Spiel gewonnen.“

Für die Sportfreunde war es der vierte Sieg in Folge. Mit jetzt zwölf Punkten stehen sie auf Rang 5 und haben nur noch drei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter Satteldorf. Am kommenden Sonntag sind sie in Öhringen zu Gast.

