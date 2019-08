Noch am selben Abend hat sich Thorsten Schift die Wiederholung des 1:3 gegen Satteldorf angeschaut. „In der ersten Halbzeit haben wir diszipliniert gespielt und gute Chancen herausgespielt. Der letzte Pass hat manchmal gefehlt. In der zweiten Hälfte kam Satteldorf besser ins Spiel“, erzählt Schift. „Das 1:1 nach einem Standard müssen wir besser verteidigen. Und das 1:2 war ein Sonntagsschuss.“ Was dem Haller Trainer missfallen hat, ist die Leistung nach dem Rückstand. „Wir haben unsere Struktur verloren und konnten auch läuferisch nicht zulegen. An diesen Sachen haben wir im Training gearbeitet.“

Der kommende Gegner Schornbach ist besser in die Saison gestartet, nämlich mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Germania Bietigheim. „Und Bietigheim wird zu den besseren Teams der Liga gezählt“, so Schift. Schornbach habe mit Gioacchino Colletti einen gefährlichen Stürmer. Spielertrainer Marius Jurczyk ist früher als Spieler mit der TSG Backnang oft auf die Haller in der Verbandsliga getroffen. Ob die Partie auf dem sehr engen Schornbacher Kunstrasen oder aber dem größeren Naturrasenfeld ausgetragen wird, war Schift gestern noch nicht bekannt. „Wir sind aber auf beides vorbereitet.“ Es sei völlig egal auf welchem Platz und gegen welchen Gegner die Sportfreunde spielen würden: „Wir müssen 90 Minuten lang unsere Leistung bringen.“

Verzichten muss der Haller Trainer auf die verletzten Johannes Beez, Jason Orzol, Yannik Winker und dem am Kreuzband verletzten Chris Baumann. Neuverpflichtungen sind dennoch nicht geplant, sagt der Sportfreunde-Coach.

Info TSV Schornbach – Sportfreunde Schwäbisch Hall, Samstag, 14 Uhr