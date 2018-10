Fußball-Landesliga Sportfreunde dominieren gegen Schluchtern

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Eigentlich agiert Boris Nzuzi, den alle bei den Sportfreunden „Bobo“ nennen, in der Sturmmitte. Der Strafraum ist sein Revier. In der 37. Minute aber weicht der agile Angreifer auf den rechten Flügel aus. An der Seitenauslinie erhält er den Ball. Er schlägt ihn im hohen Bogen in die Mitte. Wohl als Flanke gedacht, wird die Flugkurve immer länger. Der Ball schlägt erst gegen den Innenpfosten und springt von dort zum 2:0 ins Tor. Nzuzi lacht über seinen Coup, während seine Mitspieler ihn umarmen.

Sasso köpft zur frühen Führung

Obwohl dieser Treffer etwas kurios zustande kommt, ist er an diesem Samstagnachmittag hochverdient für die Sportfreunde. Die Hausherren agieren dominant und selbstbewusst. Der Spielaufbau klappt, unnötige Ballverluste leisten sich die Haller fast keine. Vor ein paar Wochen hat die Mannschaft noch nicht diese Reife gezeigt.

Schon früh setzen die Sportfreunde den ersten Schlag. Nach einer kurz ausgeführten Ecke hat Ali Gökdemir auf der linken Seite viel Platz und Zeit. Seine Flanke findet in der Mitte Nico Sasso, der nicht zum ersten Mal in dieser Saison mit dem Kopf zur Stelle ist und zum 1:0 vollendet (7. Minute).

Dem Torschrei auf den Lippen haben die 350 Zuschauer in der 21. Minute. 40 Meter vor dem Tor ist Selcuk Vural frei durch. Er setzt einen Sprint an, aber ein Abwehrspieler aus Schluchtern eilt hinterher. Im Sechzehner zögert Vural mit dem Schuss zu lange. Sein Versuch wird vom Verteidiger noch zur Ecke abgelenkt. Doch dank Nzuzis Treffer haben die Haller dennoch einen Zwei-Tore-Vorsprung in der Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel versucht Schluchtern etwas aktiver zu werden und nicht mehr tief zu stehen. Das wiederum eröffnet für die Sportfreunde mehr Räume. Einen Ballgewinn am Mittelkreis nutzt der Gastgeber, um schnell nach vorne zu kommen. Nzuzi behauptet den Ball und legt für Vural vor, der wie im ersten Durchgang freie Bahn hat. Der junge Außenstürmer macht es diesmal besser und schießt flach zum vorentscheidenden 3:0 ein (54.).

Danach drückt einer der jüngsten im Haller Kader dem Spiel einen Stempel auf: Eigengewächs Michael Leb. Zehn Minuten braucht er nach seiner Einwechslung, bis er das erste Mal zusticht. Nach einem feinen Doppelpass mit Vural kommt er an der Sechzechnerkante zum Schuss. Mit links platziert er den Ball ins Tor. Dass er es auch mit seinem anderen Fuß kann, beweist er in der 81. Minute. Ein Eckball wird vom Gegner in die Mitte geklärt. Leb, der im Rückraum lauert, fackelt nicht lange und zieht aus rund 20 Metern flach ab. Der Ball schlägt unhaltbar zum 5:0 ein.

„Flexible Offensive“

Die souveräne Vorstellung der Männer in Blau an diesem Tag kann auch der Ehrentreffer von Schluchtern nicht trüben. „Wir waren heute nicht auf dem Platz“, fasst es der Spielertrainer der Gäste, Tobias Weinreuter, zusammen. Halls Coach Petar Kosturkov hat sich über das flexible Angriffsspiel seiner Mannschaft gefreut. „Aber wird dürfen jetzt nicht damit zufrieden sein, sondern müssen weiter arbeiten und uns verbessern“, gibt Kosturkov die profihafte Einstellung nach einer überzeugenden Partie vor.