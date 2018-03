Fußball Spitzenspiel mit unerwartet hohem Ergebnis

Schwäbisch Gmünd / Claus-Jörg Krischke

Rund 250 Zuschauer verfolgten am Samstag im Gmünder Schwerzer in der Fußball-Verbandsliga das Zusammentreffen des Tabellendritten aus Ilshofen und des Vierten aus der Stauferstadt. Das Endergebnis von 3:0 für Ilshofen hört sich deutlich an, doch grundsätzlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, das auf hohem Niveau ausgetragen wurde und seinem Anspruch gerecht wurde.

Die Gmünder Normannia war in der ersten Hälfte spielbestimmender und hatte über 90 Minuten ein mehr als deutliches Chancenplus ohne aber zum Torerfolg zu kommen. Ilshofen dagegen war sehr effektiv. Vier Torchancen führten zu drei Treffern. Zudem stand bei den Hohenlohern mit Karel Nowak ein überragender Tormann zwischen den Pfosten. Beide Trainer hatten einen Plan, der auch im Spiel umgesetzt wurde. Der Normannia-Trainer wollte Ralf Kettemann aus dem Spiel nehmen und Ilshofen nicht zum Schuss kommen lassen. Ilshofens Spielertrainer Ralf Kettemann hatte seinen Spielern vorgegeben, den zuletzt starken Marvin Gnaase nicht ins Spiel kommen zu lassen. Beide Vorgaben wurden mustergültig erfüllt, aber es spricht für die spielerische Klasse beider Teams, dass sich dennoch eine rassige Partie entwickelte.

Bereits nach 13 Minuten hätten die Gmünder in Führung gehen müssen. Felix Bauer hatte sich auf links durchgesetzt und Bobo Mayer mustergültig bedient, doch der bekam den Ball freistehend nicht unter Kontrolle und so konnte Nowak seinen Abschluss entschärfen. Weiter rollte die Gmünder Offensive: In der 21. Minute bediente diesmal Bobo Mayer Felix Bauer von der linken Außenbahn, doch der Gmünder Stürmer verzog freistehend. Gmünd konnte das Spiel weiter bestimmen, ohne aber Nowak im TSV-Tor ernsthaft unter Druck zu setzen.

Ein Tor aus dem Nichts heraus

Von Ilshofen ging in der ersten Hälfte nur einmal Gefahr aus. Einen schnellen Konter in der 42. Minute schloss Lindner mit einem überhasteten Schuss über den Gmünder Kasten ab. Nach dem Wechsel der Seiten waren es zunächst wieder die Gastgeber, die Gas gaben, aber in der 51. Minute geschockt wurden. Aus dem Nichts schaffte Ilshofen nach einer Ecke Varallo überraschend das 1:0.

Die Gmünder reagierten besonnen, versuchten mit kontrollierten Angriffen zum Ausgleich zu kommen und die Chancen waren zahlreich vorhanden. Fabian Kolb hätte in der 54. Minuten den Ausgleichstreffer erzielen können. Das Vorhaben scheiterte jedoch an Nowak. Nur zwei Zeigerumdrehungen später kam Fabian Kolb auf Vorarbeit von Stephan Fichter nur um Millimeter zu spät, sonst wäre der Ball über die TSV-Torlinie gegangen. In der 67. Minute gab’s dann eine Großchance für die Gastgeber, aber Bobo Mayers Abschluss donnerte nur gegen die Latte.

Weiter spielten die Normannen konzentriert vor das Ilshofener Tor und der eingewechselte Veljko Milojkovic hatte die hundertprozentige Möglichkeit zum Ausgleich auf dem Fuß, aber er hatte nicht mit Nowak gerechnet und schoss ihn nur an. Ilshofen suchte immer spielerisch nach Lösungen, konnte aber gegen die Gastgeber nicht viel ausrichten, solange diese mit 4-2-3-1 einen soliden Abwehrriegel aufrechterhielten.

Zur 75. Minute stellten die Gmünder auf eine Dreier-Kette um und der eingewechselte Wackler nutzte diese Änderung in der 83. Minute nach einem schnellen Konter zum 2:0. Die Normannen glaubten noch an sich und versuchten zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, aber als Hess eine Minute nach seiner Einwechslung das 3:0 erzielte, war das Spiel gelaufen.

Beide Trainer zeigten sich weitgehend mit dem Spiel ihrer Mannschaft zufrieden, waren jedoch unisono der Meinung das eigentlich ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen wäre. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Philipp Herbst aus Nehren.