Der FSV Hollenbach ist seit dem vergangenen Samstag wieder mittendrin im Titelkampf der Verbandsliga. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen. Der Zweite Rutesheim ist punktgleich. Bereits heute Abend geht es nun zum Duell mit dem Spitzenreiter nach Dorfmerkingen. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Die Sportfreunde haben zuletzt zweimal überraschend verloren. Davor waren sie 25 Spiele lang ungeschlagen. Schon in der vergangenen Saison verspielten sie in der Rückrunde den Aufstieg in die Oberliga.