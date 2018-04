Fußball Spitzenspiel der Kreisliga A2 steigt in Gründelhardt

Frankenhardt / Willi Hermann

In der Kreisliga A2 lief das Osterwochenende für das Spitzenduo Ilshofen II und Gera­bronn wie gemalt. Gerabronn konnte Bezirksliga-Absteiger Gründelhardt die Punkte abluchsen. Dieser wiederum gewann gegen Matzenbach, und Leukershausen ließ beim torlosen Remis gegen Hengstfeld auf eigenem Platz zwei Zähler liegen. Dennoch könnte zumindest der Kampf um den Relegationsplatz noch richtig spannend werden. Matzenbach und Gründelhardt könnten bei voller Punktzahl aus den Nachholpartien immer noch an Gerabronn vorbeiziehen.

Am Tabellenende setzte Ellrichshausen mit dem Erfolg im Kellerderby gegen Ingersheim ein Zeichen und darf jetzt wieder ein klein wenig hoffen. Im Fokus der Liga ist morgen sicher das Spitzenspiel zwischen Gründelhardt und Ilshofen II. Die Gastgeber brauchen hier unbedingt einen Sieg, ansonsten dürfte den Gästen die Meisterschaft wohl endgültig nicht mehr zu nehmen sein. Sechs Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage ist die Heimbilanz des Ex-Bezirksligisten. Die Schützlinge von Joachim Pfeifer haben sieben ihrer acht Auswärtsspiele gewonnen.

Auch Gerabronn hat in Bühlertann eine anspruchsvolle Hürde vor der Brust. Die Gastgeber sind hervorragend aus der Winterpause gekommen und haben mit 16 Treffern im Jahr 2018 die bisher beste Offensive der Liga. Die Gerabronner Bilanz in der Fremde kann sich aber auch sehen lassen. Mit neun Siegen bei einem Unentschieden und einer Niederlage haben sie auswärts genauso viele Punkte gewonnen wie Primus Ilshofen II. Matzenbach muss die Niederlage gegen Gründelhardt wegstecken und gegen das Kellerkind aus Vellberg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Leukershausen hat mit dem Derby gegen die personell gebeutelte Satteldorfer Zweite eine lösbare Aufgabe.

Offenes Lokalderby

Dagegen dürfte das Derby zwischen Hengstfeld und Brettheim relativ offen sein, auch wenn der Heimvorteil sicher für die Schützlinge von Klaus Zenkert spricht. Beide Kontrahenten haben ihre Probleme vor allem in der Offensive, Hengstfeld hat erst 20, Brettheim erst 24 Treffer erzielt. Für Schlusslicht Ellrichshausen geht es gegen Westgartshausen darum, den Sieg vom Vorwochenende zu bestätigen. Da die ­„Moles“ alles andere als konstant spielen, könnte hier eine Überraschung möglich sein. Dies wird für Ingersheim in Rot am See sicher schwieriger, da die Elf um den zwölffachen Torschützen Jonathan Pfrommer fast alle Punkte auf eigenem Platz gewinnt.

Sonntag, 8. April, 15 Uhr

SV Gründelhardt – TSV Ilshofen II, SC Bühlertann – TSV Gerabronn, FC Matzenbach – TSV Vellberg, Spfr. Leukershausen – Spvgg Satteldorf II, KSG Ellrichshausen – SV Westgarsthausen, TV Rot am See – SV Ingersheim, Spvgg Hengstfeld – SV Brettheim