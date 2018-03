Fußball Spitzenreiter gastiert im Rottal

Oberrot / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr ist die zweite Mannschaft des SV Steinbach Tabellenführer. Dieses Team macht heute Abend Station im Rottal und spielt um 20 Uhr unter Flutlicht gegen den FC Oberrot. Der Gastgeber ist Tabellenfünfter. In der Liga ist am Titelgewinn des SC Steinbach nicht mehr zu zweifeln, denn der Vorsprung vor der Konkurrenz beträgt schon zwölf Punkte. Theoretisch kann der FC Oberrot noch um den zweiten Rang mitspielen, wenn er seine vier Nachholspiele gewinnen sollte. Neben dem Spiel der Oberroter wird heute noch die Partie der SVG Kirchberg/Murr gegen den TSV Schwaikheim II ausgetragen.

In der Bezirksliga Rems-Murr finden zwei Nachholspiele statt. Der SV Kaisersbach trifft auf den TSV Nellmersbach und der FC Viktoria Backnang erwartet am Donnerstag den SV Unterweissach. Die Backnanger sind schon so gut wie abgestiegen, und Kaisersbach will sich mehr Luft nach unten verschaffen. Auch in der B5 sind zwei Spiele angesetzt. Die SK Fichtenberg hofft gegen die SKG Erbstetten II auf einen Punkt, und der TSV Althütte II spielt gegen den FV Sulzbach/Murr II.