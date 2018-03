Fußball Spitzenreiter der A2 und B3 lassen Federn

Crailsheim / Joachim Mayershofer und Vereine

SV Westgartshausen – SV Brettheim 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Florian Meißner (5.), 2:0 Andreas Klein (36.), 2:1 Patrik Walter (57.)

Nach der frühen Führung im A2-Spiel durch Florian Meißner scheiterten Bernd Brenner und Florian Meißner freistehend am Gästekeeper Andreas Hank. Andreas Klein nutzte seine dritte Torchance nach einem schnellen Einwurf von Bernd Brenner zum 2:0. Kurz vor der Pause verpasste Sascha Caro alleine vor Keeper Sascha Wagner den Anschlusstreffer. Anfangs der zweiten Hälfte hatte der SVW mehr vom Spiel, vergab jedoch einige Chancen. Patrik Walter erzielte das 2:1, doch mehr gelang nicht. – Reserven: 6:3

TSV Ilshofen II – TSV Vellberg 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Benjamin Hoffmann (3.), 1:1 Steffen Heier (41.), 1:2 Fabian Zitterbart (50.), 2:2 Patrick Lucic (59.)

In einem mäßigen Kreisliga-A2-Spiel sahen die Zuschauer ein alles in allem gerechtes Unentschieden. Ilshofen ging bereits nach drei Minuten durch Benjamin Hoffmann mit 1:0 in Führung. Das Spiel verflachte dann von Minute zu Minute. In der 41. Minute fiel der Ausgleich durch Steffen Heier. Vellberg kam besser aus der Halbzeit und traf nach einem Konter zum 1:2. Ilshofen glich durch Patrick Lucics Kopfball aus (59.). Der Gastgeber hatte zwar jetzt viel mehr Ballkontakte, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Am Mittwoch steht das Bezirkspokalspiel TSV Gerabronn gegen Ilshofen II an. – Reserven: 3:1

ESV Crailsheim – FC Honhardt 2:2 (1:1)

Tore: 0:1 Julian Munz (33.), 1:1 Jochen Kunigk (42., FE), 2:1 Jochen Just (68.), 2:2 Christoph Glump (85., FE)

Ein schmeichelhafter Punktgewinn für die Gäste in der B3-Partie, der am Ende noch durch einen fragwürdigen Elfmeter begünstigt wurde. Nach einer ­Abtastphase und einer ESV-Großchance traf Julian Munz zum 0:1. Jochen Kunigk besorgte mit einem Foulelfmeter das 1:1. Nach der Pause wurde das Spiel hitziger. ESV-Keeper Nico Pooch parierte einen Elfmeter von Daniel Schroth. Jochen Just traf nach einem Freistoß von Lukas Poplawski sehenswert ins lange Eck. Dann wurde es kurios: Als jeder mit einem Schwalbenpfiff rechnete, zeigte der unsicher wirkende Schiedsrichter nach langer Überlegung doch auf den Elfmeterpunkt – zur Entrüstung der Eisenbahner. Den Elfer versenkte Christoph Glump sicher. Kunigk hätte dem ESV fast noch den Sieg beschert, doch er jagte den Ball aus dem Gewühl knapp über die Latte. – Reserven: 4:1