Fußball Spitzenplatz kaum in Gefahr

Spitzenplatz kaum in Gefahr

Eutendorf / Hans Buchhofer

In der A1 Hohenlohe herrscht im oberen Drittel der Tabelle noch ein großes Gedränge. Morgen könnte es sich etwas lichten, denn das Topspiel der Liga findet in Dimbach statt: Der Gastgeber ist Tabellenzweiter und erwartet den Vierten SV Westheim. Die Gäste verloren noch kein Spiel in der Fremde, Dimbach verlor noch kein Heimspiel.

In der Spitzengruppe mischt überraschenderweise auch der drittplatzierte TSV Zweiflingen mit. Die Zweiflinger haben es aber mit der SG Hall mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Die Gäste gewannen ihre beiden Auswärtsspiele und stürzten vor einer Woche mit ihrem 2:1-Heimsieg den SV Dimbach vom Platz an der Sonne. Der morgige Gastgeber Zweiflingen ist zu Hause noch ungeschlagen.

Bei den anderen Spielen geht es darum, sich im Mittelfeld zu stabilisieren oder sich von unten lösen zu können. Der SC Steinbach erwartet den TSV Kupferzell, der gegen den SC Michelbach/Wald den ersten Punkt erobern konnte. Mit einem Sieg wäre Kupferzell aus der Gefahrenzone. Neuling Bibersfeld spielt in Ingelfingen, das beim TSV Gaildorf nach der Pause nicht mehr viel bewegen konnte. Beide spekulieren auf einen Dreier. Und der FV Künzelsau hofft beim TSV Pfedelbach II auf einen oder gar drei Punkte, um endlich ein Erfolgserlebnis zu haben.

TSV Eutendorf – Untersteinbach

Nach fünf Spieltagen kann man schon die ersten Schlüsse auf die Stärken und Schwächen der einzelnen Mannschaften ziehen. Beim TSV Eutendorf sieht die Bilanz mit fünf Siegen in fünf Spielen hervorragend aus. Es zeigte sich, dass die Eutendorfer mit ihrer eingespielten und auf Erfolg ausgerichteten Truppe vorne mitmischen können. Morgen erwartet der TSV den Vorletzten Untersteinbach und ist gegen diesen Gegner klarer Favorit. Die Gäste werden mit ihrer schwachen Abwehr den Angriffen der Einheimischen kaum standhalten können. Ein Sieg wäre eine gute Vo­raussetzung für das Mittwochspiel beim Verfolger SG Hall.

SC Michelbach/W. - TSV Gaildorf

Gaildorf bekam im Heimspiel gegen Ingelfingen nach einer schwachen ersten Hälfte doch noch die Kurve und sicherte sich die Punkte – ohne die der TSV nicht auf dem siebten Platz stehen würde. In Michelbach/Wald stehen sich die beiden Toptorjäger der Liga gegenüber: Der SC verlässt sich auf die Treffer von Levin Preuninger und der TSV auf Athanasios Thomos. Beide erzielten bislang sechs Tore. Vielleicht schafft es Gaildorf über die ganze Spielzeit etwas zielstrebiger nach vorne zu spielen. Dass die Aufgabe schwierig wird, dürfte klar sein, denn die Gastgeber sind trotz ihres neunten Platzes noch ungeschlagen.